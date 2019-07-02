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وفاة "خالد القاسمي" نجل حاكم الشارقة أثناء وجوده في المملكة المتحدة

رئيس الإمارات يأمر بتنكيس الأعلام وإعلان الحداد لمدة 3 أيام

توفي خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن عمر ناهز 39 عاماً حسب ما أعلنه، اليوم الثلاثاء، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وذكر المكتب عبر حسابه في "تويتر"، أن الفقيد توفي أمس الإثنين، وذلك أثناء وجوده في المملكة المتحدة، ونعى ديوان حاكم الشارقة الراحل الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، وسوف يتم الإعلان عن وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه في وقت لاحق.

وأمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية ببالغ الحزن والأسى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

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وفاة "خالد القاسمي" نجل حاكم الشارقة أثناء وجوده في المملكة المتحدة
سبق

توفي خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن عمر ناهز 39 عاماً حسب ما أعلنه، اليوم الثلاثاء، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وذكر المكتب عبر حسابه في "تويتر"، أن الفقيد توفي أمس الإثنين، وذلك أثناء وجوده في المملكة المتحدة، ونعى ديوان حاكم الشارقة الراحل الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، وسوف يتم الإعلان عن وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه في وقت لاحق.

وأمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية ببالغ الحزن والأسى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
04:35 PM

وفاة "خالد القاسمي" نجل حاكم الشارقة أثناء وجوده في المملكة المتحدة

رئيس الإمارات يأمر بتنكيس الأعلام وإعلان الحداد لمدة 3 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبو ظبي
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19,800

توفي خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن عمر ناهز 39 عاماً حسب ما أعلنه، اليوم الثلاثاء، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وذكر المكتب عبر حسابه في "تويتر"، أن الفقيد توفي أمس الإثنين، وذلك أثناء وجوده في المملكة المتحدة، ونعى ديوان حاكم الشارقة الراحل الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، وسوف يتم الإعلان عن وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه في وقت لاحق.

وأمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية ببالغ الحزن والأسى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

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