وفاة "خالد القاسمي" نجل حاكم الشارقة أثناء وجوده في المملكة المتحدة

رئيس الإمارات يأمر بتنكيس الأعلام وإعلان الحداد لمدة 3 أيام

توفي خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن عمر ناهز 39 عاماً حسب ما أعلنه، اليوم الثلاثاء، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وذكر المكتب عبر حسابه في "تويتر"، أن الفقيد توفي أمس الإثنين، وذلك أثناء وجوده في المملكة المتحدة، ونعى ديوان حاكم الشارقة الراحل الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، وسوف يتم الإعلان عن وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه في وقت لاحق.

وأمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية ببالغ الحزن والأسى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.