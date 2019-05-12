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الجامعة الإسلامية تفتح تحقيقًا حول سؤال مسيء عن المرأة العربية

"العتيبي": لن نسمح ولن نتهاون مع أي مخالفات وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية

وجّه مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي بمتابعة ما تم تداوله حول سؤال مسيء في أحد المقررات الدراسية للغة الإنجليزية يدور حول المرأة العربية أثار غضب الطلاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الجامعة في بيان لها: "وجه مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي بمتابعة ما تم تداوله حول سؤال مسيء ضمن الاختبارات الإلكترونية في أحد المقررات الدراسية للغة الإنجليزية في السنة التحضيرية للفصل الجامعي الحالي".

كما وجه بالتحقيق في الموضوع مؤكدًا أن الجامعة لن تسمح ولن تتهاون مع أي إساءة أو مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نتائج التحقيق.

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الجامعة الإسلامية تفتح تحقيقًا حول سؤال مسيء عن المرأة العربية
سبق

وجّه مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي بمتابعة ما تم تداوله حول سؤال مسيء في أحد المقررات الدراسية للغة الإنجليزية يدور حول المرأة العربية أثار غضب الطلاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الجامعة في بيان لها: "وجه مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي بمتابعة ما تم تداوله حول سؤال مسيء ضمن الاختبارات الإلكترونية في أحد المقررات الدراسية للغة الإنجليزية في السنة التحضيرية للفصل الجامعي الحالي".

كما وجه بالتحقيق في الموضوع مؤكدًا أن الجامعة لن تسمح ولن تتهاون مع أي إساءة أو مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نتائج التحقيق.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
05:52 PM

الجامعة الإسلامية تفتح تحقيقًا حول سؤال مسيء عن المرأة العربية

"العتيبي": لن نسمح ولن نتهاون مع أي مخالفات وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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وجّه مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي بمتابعة ما تم تداوله حول سؤال مسيء في أحد المقررات الدراسية للغة الإنجليزية يدور حول المرأة العربية أثار غضب الطلاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الجامعة في بيان لها: "وجه مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي بمتابعة ما تم تداوله حول سؤال مسيء ضمن الاختبارات الإلكترونية في أحد المقررات الدراسية للغة الإنجليزية في السنة التحضيرية للفصل الجامعي الحالي".

كما وجه بالتحقيق في الموضوع مؤكدًا أن الجامعة لن تسمح ولن تتهاون مع أي إساءة أو مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نتائج التحقيق.

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