وزير الموارد يبادر ويصبح أول المتطوعين في مبادرة "تطوع بخبرتك"

وسط تفاعل عدد من الأمراء والمسؤولين والمختصين للمشاركة في المبادرة

‬بادَرَ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بأن يكون أول المتطوعين للمشاركة في المبادرة التي أطلقها بعنوان "تطوع بخبرتك"، وسط تفاعل عدد من الأمراء والمسؤولين والمختصين الذين تطوعوا للمشاركة في المبادرة.

وتستهدف المبادرة استقطاب القيادات والخبراء لتفعيل دورهم التطوعي، من خلال مشاركتهم في تقديم الحلول التخصصية للتحديات التي تواجه مختلف فئات المجتمع.

واستقطبت المبادرة كذلك، عددًا من القيادات والمتخصصين للمشاركة بخبراتهم لخدمة مجتمعهم؛ حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز ممارسات التطوع الاحترافي، ومساندة وبناء قدرات المنظمات غير الربحية والجمعيات الأهلية ورواد ورائدات الأعمال للتغلب على التحديات التي تواجههم في المجالات المتوافقة مع خبرات المتطوعين المحترفين، إضافة إلى المساهمة في تحقيق المستهدف الوطني للوصول إلى مليون متطوع في 2030.

ويمكن الاستفادة من المبادرة والتسجيل فيها من خلال الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/tasnef/ar/node/43.

يُذكر أن المبادرة تقام في مدينة الرياض، خلال يومي الاثنين والثلاثاء 6- 7 ديسمبر الجاري.