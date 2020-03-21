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القصيم.. القبض على مواطن نشر وروج شائعات عن أعداد الحالات المصابة بـ"كورونا"

في محاولة لبث الفزع والذعر بمعلومات وإدعاءات غير صحيحة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص ينشر ويروج الشائعات عن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في بعض المحافظات، في محاولة لبث الفزع والذعر بمعلومات وإدعاءات غير صحيحة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية بفضلٍ من الله تعالى عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

القصيم شرطة القصيم الجهات الأمنية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القصيم.. القبض على مواطن نشر وروج شائعات عن أعداد الحالات المصابة بـ"كورونا"
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص ينشر ويروج الشائعات عن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في بعض المحافظات، في محاولة لبث الفزع والذعر بمعلومات وإدعاءات غير صحيحة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية بفضلٍ من الله تعالى عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
08:13 PM

القصيم.. القبض على مواطن نشر وروج شائعات عن أعداد الحالات المصابة بـ"كورونا"

في محاولة لبث الفزع والذعر بمعلومات وإدعاءات غير صحيحة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
18
14,481

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص ينشر ويروج الشائعات عن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في بعض المحافظات، في محاولة لبث الفزع والذعر بمعلومات وإدعاءات غير صحيحة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية بفضلٍ من الله تعالى عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

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