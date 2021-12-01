النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في أول أيام كأس وزارة الرياضة للهجن.. "غادة" تنتزع رمز الحقايق

المنافسات تتواصل غدًا الخميس من خلال إقامة 20 شوطًا

انطلقت اليوم منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن الذي يستمر 7 أيام بعدد 118 شوطًا؛ منها 20 شوطًا للرموز، و26 شوطًا مفتوحًا، و70 شوطًا عامًا، وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان السيح للهجن في محافظة الأحساء.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 26 شوطًا حقايق على مسافة 4 كلم وسط تنافس كبير؛ حيث حقق المركز الأول في الشوط الأول "هيبه" لمالكها حمد علي المري، وحقق المركز الأول في الشوط الثاني "رمز" لمالكه صالح بنيه البلوي، وفي الشوط الثالث "الغزيل" لمالكها أحمد سليمان البلوي، وفاز "عجب" لمالكه سعد حمد المري بالشوط الرابع.

وفي الفترة المسائية أقيمت 10 أشواط "حقايق "بكار – قعدان" رموز لمسافة 4 كلم؛ حيث حقق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود المركز الأول ورمز البكار المفتوح بالمطية "غادة".

انتزع الرمز الثاني القعود "لاضي" لمالكه الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، ونالت رمز الشوط الثالث العام "المتحدة" لصاحبها عبدالعزيز معلاء السهلي، بينما حصد رمز الشوط الرابع للقعدان العام "القرم" لمالكه جويعد فهيد العجمي.

وتتواصل منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن غدًا الخميس من خلال إقامة 20 شوطًا في الفترة الصباحية ستكون مخصصة للقايا "بكار – قعدان" مسافة 5 كلم، و10 أشواط للفترة المسائية؛ منها 4 أشواط للرموز و6 أشواط لفئة المفتوح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في أول أيام كأس وزارة الرياضة للهجن.. "غادة" تنتزع رمز الحقايق
سبق

انطلقت اليوم منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن الذي يستمر 7 أيام بعدد 118 شوطًا؛ منها 20 شوطًا للرموز، و26 شوطًا مفتوحًا، و70 شوطًا عامًا، وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان السيح للهجن في محافظة الأحساء.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 26 شوطًا حقايق على مسافة 4 كلم وسط تنافس كبير؛ حيث حقق المركز الأول في الشوط الأول "هيبه" لمالكها حمد علي المري، وحقق المركز الأول في الشوط الثاني "رمز" لمالكه صالح بنيه البلوي، وفي الشوط الثالث "الغزيل" لمالكها أحمد سليمان البلوي، وفاز "عجب" لمالكه سعد حمد المري بالشوط الرابع.

وفي الفترة المسائية أقيمت 10 أشواط "حقايق "بكار – قعدان" رموز لمسافة 4 كلم؛ حيث حقق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود المركز الأول ورمز البكار المفتوح بالمطية "غادة".

انتزع الرمز الثاني القعود "لاضي" لمالكه الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، ونالت رمز الشوط الثالث العام "المتحدة" لصاحبها عبدالعزيز معلاء السهلي، بينما حصد رمز الشوط الرابع للقعدان العام "القرم" لمالكه جويعد فهيد العجمي.

وتتواصل منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن غدًا الخميس من خلال إقامة 20 شوطًا في الفترة الصباحية ستكون مخصصة للقايا "بكار – قعدان" مسافة 5 كلم، و10 أشواط للفترة المسائية؛ منها 4 أشواط للرموز و6 أشواط لفئة المفتوح.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
05:18 PM

في أول أيام كأس وزارة الرياضة للهجن.. "غادة" تنتزع رمز الحقايق

المنافسات تتواصل غدًا الخميس من خلال إقامة 20 شوطًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
576

انطلقت اليوم منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن الذي يستمر 7 أيام بعدد 118 شوطًا؛ منها 20 شوطًا للرموز، و26 شوطًا مفتوحًا، و70 شوطًا عامًا، وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان السيح للهجن في محافظة الأحساء.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 26 شوطًا حقايق على مسافة 4 كلم وسط تنافس كبير؛ حيث حقق المركز الأول في الشوط الأول "هيبه" لمالكها حمد علي المري، وحقق المركز الأول في الشوط الثاني "رمز" لمالكه صالح بنيه البلوي، وفي الشوط الثالث "الغزيل" لمالكها أحمد سليمان البلوي، وفاز "عجب" لمالكه سعد حمد المري بالشوط الرابع.

وفي الفترة المسائية أقيمت 10 أشواط "حقايق "بكار – قعدان" رموز لمسافة 4 كلم؛ حيث حقق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود المركز الأول ورمز البكار المفتوح بالمطية "غادة".

انتزع الرمز الثاني القعود "لاضي" لمالكه الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، ونالت رمز الشوط الثالث العام "المتحدة" لصاحبها عبدالعزيز معلاء السهلي، بينما حصد رمز الشوط الرابع للقعدان العام "القرم" لمالكه جويعد فهيد العجمي.

وتتواصل منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن غدًا الخميس من خلال إقامة 20 شوطًا في الفترة الصباحية ستكون مخصصة للقايا "بكار – قعدان" مسافة 5 كلم، و10 أشواط للفترة المسائية؛ منها 4 أشواط للرموز و6 أشواط لفئة المفتوح.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,061
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,466
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,284
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,322

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة