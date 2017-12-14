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هل تحسم الانتخابات البريطانية مصير "بريكست"؟.."جونسون" سينفذه و"كوربن" سيعيد الاستفتاء عليه

مؤشرات بتقدم المحافظين على العمال

فتحت مراكز الاقتراع في بريطانيا، اليوم (الخميس) أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة 7 صباحًا لبدء اقتراع مصيري في انتخابات تشريعية مبكرة تهدف إلى الاختيار ما بين الخروج من الاتحاد الأوروبي بقيادة بوريس جونسون أو تنظيم استفتاء جديد حول "بريكسيت" بقيادة جيريمي كوربن.

ويستمر التصويت حتى الساعة 22:00 بالتوقيتين المحلي وت غ، في بلد يراوح في مأزق "بريكسيت" منذ تصويته بنسبة 52 في المئة من أجل الطلاق في استفتاء جرى عام 2016.

وسيصدر استطلاع لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع عند إغلاقها، على أن ترد النتائج اعتبارًا منذ الساعة 23:00، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويرجح أن تثني الأمطار الغزيرة المتوقعة اليوم وصولاً إلى هطول ثلوج في شمال البلاد العديد من الناخبين عن الخروج للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار نواب مجلس العموم الـ650 في انتخابات تجري وفق نظام الدائرة الفردية بدورة واحدة، على أن يفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في دائرته.

والخروج من هذا المأزق كان تحديدًا هدف رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون حين دعا إلى هذه الانتخابات التشريعية الثالثة خلال أربع سنوات، آملاً في الحصول على الغالبية المطلقة التي يفتقر إليها لطي صفحة هذه المسألة التي تثير شرخًا كبيرًا في المملكة المتحدة.

وإن كان المحافظون متقدمين على خصومهم العماليين بزعامة كوربن في استطلاعات الرأي حتى الآن، إلا أن الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى اشتداد المنافسة بين الطرفين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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هل تحسم الانتخابات البريطانية مصير "بريكست"؟.."جونسون" سينفذه و"كوربن" سيعيد الاستفتاء عليه
سبق

فتحت مراكز الاقتراع في بريطانيا، اليوم (الخميس) أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة 7 صباحًا لبدء اقتراع مصيري في انتخابات تشريعية مبكرة تهدف إلى الاختيار ما بين الخروج من الاتحاد الأوروبي بقيادة بوريس جونسون أو تنظيم استفتاء جديد حول "بريكسيت" بقيادة جيريمي كوربن.

ويستمر التصويت حتى الساعة 22:00 بالتوقيتين المحلي وت غ، في بلد يراوح في مأزق "بريكسيت" منذ تصويته بنسبة 52 في المئة من أجل الطلاق في استفتاء جرى عام 2016.

وسيصدر استطلاع لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع عند إغلاقها، على أن ترد النتائج اعتبارًا منذ الساعة 23:00، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويرجح أن تثني الأمطار الغزيرة المتوقعة اليوم وصولاً إلى هطول ثلوج في شمال البلاد العديد من الناخبين عن الخروج للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار نواب مجلس العموم الـ650 في انتخابات تجري وفق نظام الدائرة الفردية بدورة واحدة، على أن يفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في دائرته.

والخروج من هذا المأزق كان تحديدًا هدف رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون حين دعا إلى هذه الانتخابات التشريعية الثالثة خلال أربع سنوات، آملاً في الحصول على الغالبية المطلقة التي يفتقر إليها لطي صفحة هذه المسألة التي تثير شرخًا كبيرًا في المملكة المتحدة.

وإن كان المحافظون متقدمين على خصومهم العماليين بزعامة كوربن في استطلاعات الرأي حتى الآن، إلا أن الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى اشتداد المنافسة بين الطرفين.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
03:53 PM

هل تحسم الانتخابات البريطانية مصير "بريكست"؟.."جونسون" سينفذه و"كوربن" سيعيد الاستفتاء عليه

مؤشرات بتقدم المحافظين على العمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتحت مراكز الاقتراع في بريطانيا، اليوم (الخميس) أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة 7 صباحًا لبدء اقتراع مصيري في انتخابات تشريعية مبكرة تهدف إلى الاختيار ما بين الخروج من الاتحاد الأوروبي بقيادة بوريس جونسون أو تنظيم استفتاء جديد حول "بريكسيت" بقيادة جيريمي كوربن.

ويستمر التصويت حتى الساعة 22:00 بالتوقيتين المحلي وت غ، في بلد يراوح في مأزق "بريكسيت" منذ تصويته بنسبة 52 في المئة من أجل الطلاق في استفتاء جرى عام 2016.

وسيصدر استطلاع لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع عند إغلاقها، على أن ترد النتائج اعتبارًا منذ الساعة 23:00، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويرجح أن تثني الأمطار الغزيرة المتوقعة اليوم وصولاً إلى هطول ثلوج في شمال البلاد العديد من الناخبين عن الخروج للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار نواب مجلس العموم الـ650 في انتخابات تجري وفق نظام الدائرة الفردية بدورة واحدة، على أن يفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في دائرته.

والخروج من هذا المأزق كان تحديدًا هدف رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون حين دعا إلى هذه الانتخابات التشريعية الثالثة خلال أربع سنوات، آملاً في الحصول على الغالبية المطلقة التي يفتقر إليها لطي صفحة هذه المسألة التي تثير شرخًا كبيرًا في المملكة المتحدة.

وإن كان المحافظون متقدمين على خصومهم العماليين بزعامة كوربن في استطلاعات الرأي حتى الآن، إلا أن الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى اشتداد المنافسة بين الطرفين.

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