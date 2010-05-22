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مستشفى الحبيب يحصل على شهادتَي التميز الطبي لمركز الجراحة ووحدة مناظير الجهاز الهضمي

من مركز الاعتماد الأمريكي.. الحربش: تعد دليلاً على قدرة المستشفى على تقديم خدمات بدرجة أمان عالية

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، في تحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات المجموعة، وذلك بحصوله على شهادتَي التميز لمركز جراحة المناظير ووحدة مناظير الجهاز الهضمي من مركز الاعتماد والتميز الأمريكي SRC.

وقال الأستاذ الدكتور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء بالمجموعة والمدير الطبي للمستشفى، إن الحصول على هذا الاعتماد من "SRC" الذي يُعد من المراكز الرائدة في تعزيز مستويات السلامة والكفاءة والفعالية في مجال الرعاية الطبية الجراحية عالمياً، يعد نجاحاً كبيراً، ودليلاً على قدرة المستشفى على تقديم خدمات الجراحة بدرجة أمان عالية وجودة مطابقة لأعلى المعايير، وعبر عن سعادتهم وفخرهم في الإدارة بهذا الاعتماد الذي قال إنه يعد اعترافاً دولياً بتطبيقنا أعلى الضوابط وأفضل الممارسات.

أضاف أ. د. الحربش، أن المستشفى نال الاعتماد بعد عملية تقييم شاملة أجراها ممثلون عن المركز ومراجعة البرامج الطبية المتعلقة بالجراحات كافة التي يتم إجراؤها بالمستشفى، إضافة إلى برامج التدريب المخصصة للأطقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية، ونبّه إلى أن أهمية الاعتماد تعود إلى أنه يستند إلى برامج عالمية تهدف إلى تعزيز سلامة وجودة الخدمات الجراحية المقدمة للمرضى، ويشكل كذلك ترجمة للرؤية الطموحة للمجموعة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطبيق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً وكذلك استقطاب أفضل الكفاءات الطبية.

وأوضح أن برنامج اعتماد "SRC" مصمم لمساعدة مقدمي الخدمة على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بشكل مستمر، ويساعد في الوقت نفسه المرضى على تحديد مقدمي الخدمة الذين استوفوا معايير صارمة لتقديم رعاية متابعة عالية الجودة وطويلة الأجل وتمييزهم عن الآخرين الذين لم يستوفوا تلك المعايير.

يُذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي، حقق كثيراً من الإنجازات الطبية الكبيرة، وحصد نظير تميزه عديداً من الجوائز وشهادات الاعتماد المحلية والعالمية، ومن أهمها شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى جائزة التميز في الخدمات الجراحية وغرف العمليات والأشعة التشخيصية من Arab Health، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى لعام 2019م، كما حصل أخيراً على اعتماد المنظمة الأوروبية للطب النووي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى الحبيب يحصل على شهادتَي التميز الطبي لمركز الجراحة ووحدة مناظير الجهاز الهضمي
سبق

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، في تحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات المجموعة، وذلك بحصوله على شهادتَي التميز لمركز جراحة المناظير ووحدة مناظير الجهاز الهضمي من مركز الاعتماد والتميز الأمريكي SRC.

وقال الأستاذ الدكتور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء بالمجموعة والمدير الطبي للمستشفى، إن الحصول على هذا الاعتماد من "SRC" الذي يُعد من المراكز الرائدة في تعزيز مستويات السلامة والكفاءة والفعالية في مجال الرعاية الطبية الجراحية عالمياً، يعد نجاحاً كبيراً، ودليلاً على قدرة المستشفى على تقديم خدمات الجراحة بدرجة أمان عالية وجودة مطابقة لأعلى المعايير، وعبر عن سعادتهم وفخرهم في الإدارة بهذا الاعتماد الذي قال إنه يعد اعترافاً دولياً بتطبيقنا أعلى الضوابط وأفضل الممارسات.

أضاف أ. د. الحربش، أن المستشفى نال الاعتماد بعد عملية تقييم شاملة أجراها ممثلون عن المركز ومراجعة البرامج الطبية المتعلقة بالجراحات كافة التي يتم إجراؤها بالمستشفى، إضافة إلى برامج التدريب المخصصة للأطقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية، ونبّه إلى أن أهمية الاعتماد تعود إلى أنه يستند إلى برامج عالمية تهدف إلى تعزيز سلامة وجودة الخدمات الجراحية المقدمة للمرضى، ويشكل كذلك ترجمة للرؤية الطموحة للمجموعة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطبيق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً وكذلك استقطاب أفضل الكفاءات الطبية.

وأوضح أن برنامج اعتماد "SRC" مصمم لمساعدة مقدمي الخدمة على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بشكل مستمر، ويساعد في الوقت نفسه المرضى على تحديد مقدمي الخدمة الذين استوفوا معايير صارمة لتقديم رعاية متابعة عالية الجودة وطويلة الأجل وتمييزهم عن الآخرين الذين لم يستوفوا تلك المعايير.

يُذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي، حقق كثيراً من الإنجازات الطبية الكبيرة، وحصد نظير تميزه عديداً من الجوائز وشهادات الاعتماد المحلية والعالمية، ومن أهمها شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى جائزة التميز في الخدمات الجراحية وغرف العمليات والأشعة التشخيصية من Arab Health، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى لعام 2019م، كما حصل أخيراً على اعتماد المنظمة الأوروبية للطب النووي.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
11:34 AM

مستشفى الحبيب يحصل على شهادتَي التميز الطبي لمركز الجراحة ووحدة مناظير الجهاز الهضمي

من مركز الاعتماد الأمريكي.. الحربش: تعد دليلاً على قدرة المستشفى على تقديم خدمات بدرجة أمان عالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، في تحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات المجموعة، وذلك بحصوله على شهادتَي التميز لمركز جراحة المناظير ووحدة مناظير الجهاز الهضمي من مركز الاعتماد والتميز الأمريكي SRC.

وقال الأستاذ الدكتور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء بالمجموعة والمدير الطبي للمستشفى، إن الحصول على هذا الاعتماد من "SRC" الذي يُعد من المراكز الرائدة في تعزيز مستويات السلامة والكفاءة والفعالية في مجال الرعاية الطبية الجراحية عالمياً، يعد نجاحاً كبيراً، ودليلاً على قدرة المستشفى على تقديم خدمات الجراحة بدرجة أمان عالية وجودة مطابقة لأعلى المعايير، وعبر عن سعادتهم وفخرهم في الإدارة بهذا الاعتماد الذي قال إنه يعد اعترافاً دولياً بتطبيقنا أعلى الضوابط وأفضل الممارسات.

أضاف أ. د. الحربش، أن المستشفى نال الاعتماد بعد عملية تقييم شاملة أجراها ممثلون عن المركز ومراجعة البرامج الطبية المتعلقة بالجراحات كافة التي يتم إجراؤها بالمستشفى، إضافة إلى برامج التدريب المخصصة للأطقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية، ونبّه إلى أن أهمية الاعتماد تعود إلى أنه يستند إلى برامج عالمية تهدف إلى تعزيز سلامة وجودة الخدمات الجراحية المقدمة للمرضى، ويشكل كذلك ترجمة للرؤية الطموحة للمجموعة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطبيق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً وكذلك استقطاب أفضل الكفاءات الطبية.

وأوضح أن برنامج اعتماد "SRC" مصمم لمساعدة مقدمي الخدمة على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بشكل مستمر، ويساعد في الوقت نفسه المرضى على تحديد مقدمي الخدمة الذين استوفوا معايير صارمة لتقديم رعاية متابعة عالية الجودة وطويلة الأجل وتمييزهم عن الآخرين الذين لم يستوفوا تلك المعايير.

يُذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي، حقق كثيراً من الإنجازات الطبية الكبيرة، وحصد نظير تميزه عديداً من الجوائز وشهادات الاعتماد المحلية والعالمية، ومن أهمها شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى جائزة التميز في الخدمات الجراحية وغرف العمليات والأشعة التشخيصية من Arab Health، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى لعام 2019م، كما حصل أخيراً على اعتماد المنظمة الأوروبية للطب النووي.

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