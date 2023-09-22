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انقلابان وحادث تصادم تخلف 4 وفيات في الباحة

خلال ساعات.. وفي 3 مواقع.. وباشرتها الجهات الأمنية

باشرت الجهات الأمنية، ممثلة في الدفاع المدني والهلال الأحمر والمرور، ثلاثة حوادث في منطقة الباحة خلال يوم أمس السبت، نتج منها أربع وفيات.

وتفصيلاً، وقع حادث نتيجة انقلاب فجر أمس لمركبة في عقبة قلوة، وتحديدًا في كوبري سمعة، ونتج منه وفاة في المركبة نفسها. واستخرجت الجثة فِرق الدفاع المدني.

ووقع حادث انقلاب آخر بعد ساعات من الحادث الأول على طريق كرا، ونتج منه حالة وفاة.

ووقع الحادث الأخير قبيل الظهر بعد حادث تصادم بين مركبتين، وانحراف، وارتطام بعمود، نتج منه حالتا وفاة على طريق العقيق.

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انقلابان وحادث تصادم تخلف 4 وفيات في الباحة
سبق

باشرت الجهات الأمنية، ممثلة في الدفاع المدني والهلال الأحمر والمرور، ثلاثة حوادث في منطقة الباحة خلال يوم أمس السبت، نتج منها أربع وفيات.

وتفصيلاً، وقع حادث نتيجة انقلاب فجر أمس لمركبة في عقبة قلوة، وتحديدًا في كوبري سمعة، ونتج منه وفاة في المركبة نفسها. واستخرجت الجثة فِرق الدفاع المدني.

ووقع حادث انقلاب آخر بعد ساعات من الحادث الأول على طريق كرا، ونتج منه حالة وفاة.

ووقع الحادث الأخير قبيل الظهر بعد حادث تصادم بين مركبتين، وانحراف، وارتطام بعمود، نتج منه حالتا وفاة على طريق العقيق.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
01:09 AM

انقلابان وحادث تصادم تخلف 4 وفيات في الباحة

خلال ساعات.. وفي 3 مواقع.. وباشرتها الجهات الأمنية

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
5
10,765

باشرت الجهات الأمنية، ممثلة في الدفاع المدني والهلال الأحمر والمرور، ثلاثة حوادث في منطقة الباحة خلال يوم أمس السبت، نتج منها أربع وفيات.

وتفصيلاً، وقع حادث نتيجة انقلاب فجر أمس لمركبة في عقبة قلوة، وتحديدًا في كوبري سمعة، ونتج منه وفاة في المركبة نفسها. واستخرجت الجثة فِرق الدفاع المدني.

ووقع حادث انقلاب آخر بعد ساعات من الحادث الأول على طريق كرا، ونتج منه حالة وفاة.

ووقع الحادث الأخير قبيل الظهر بعد حادث تصادم بين مركبتين، وانحراف، وارتطام بعمود، نتج منه حالتا وفاة على طريق العقيق.

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