4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين
3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد
هاجم 4 مطلوبين نقطة أمنية في "أبو حدرية" شرق المملكة، وكشفت معلومات أولية أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين منهم، والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية .
واتضح أن 3 من مهاجمي النقطة الأمنية شرق السعودية ضمن قائمة المطلوبين في القطيف، حيث إن المهاجمين الأربعة استهدفوا النقطة بالقنابل، محاولين تجاوزها في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد.
4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-04-07
هاجم 4 مطلوبين نقطة أمنية في "أبو حدرية" شرق المملكة، وكشفت معلومات أولية أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين منهم، والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية .
واتضح أن 3 من مهاجمي النقطة الأمنية شرق السعودية ضمن قائمة المطلوبين في القطيف، حيث إن المهاجمين الأربعة استهدفوا النقطة بالقنابل، محاولين تجاوزها في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد.
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
03:54 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
05:29 PM
4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين
3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد
هاجم 4 مطلوبين نقطة أمنية في "أبو حدرية" شرق المملكة، وكشفت معلومات أولية أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين منهم، والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية .
واتضح أن 3 من مهاجمي النقطة الأمنية شرق السعودية ضمن قائمة المطلوبين في القطيف، حيث إن المهاجمين الأربعة استهدفوا النقطة بالقنابل، محاولين تجاوزها في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد.