النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

هاجم 4 مطلوبين نقطة أمنية في "أبو حدرية" شرق المملكة، وكشفت معلومات أولية أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين منهم، والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية .

واتضح أن 3 من مهاجمي النقطة الأمنية شرق السعودية ضمن قائمة المطلوبين في القطيف، حيث إن المهاجمين الأربعة استهدفوا النقطة بالقنابل، محاولين تجاوزها في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين
سبق

هاجم 4 مطلوبين نقطة أمنية في "أبو حدرية" شرق المملكة، وكشفت معلومات أولية أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين منهم، والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية .

واتضح أن 3 من مهاجمي النقطة الأمنية شرق السعودية ضمن قائمة المطلوبين في القطيف، حيث إن المهاجمين الأربعة استهدفوا النقطة بالقنابل، محاولين تجاوزها في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
03:54 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
05:29 PM

4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
55
69,540

هاجم 4 مطلوبين نقطة أمنية في "أبو حدرية" شرق المملكة، وكشفت معلومات أولية أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين منهم، والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية .

واتضح أن 3 من مهاجمي النقطة الأمنية شرق السعودية ضمن قائمة المطلوبين في القطيف، حيث إن المهاجمين الأربعة استهدفوا النقطة بالقنابل، محاولين تجاوزها في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,287
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,556
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,212
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,178

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة