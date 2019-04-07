4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

هاجم 4 مطلوبين نقطة أمنية في "أبو حدرية" شرق المملكة، وكشفت معلومات أولية أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين منهم، والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية .

واتضح أن 3 من مهاجمي النقطة الأمنية شرق السعودية ضمن قائمة المطلوبين في القطيف، حيث إن المهاجمين الأربعة استهدفوا النقطة بالقنابل، محاولين تجاوزها في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد.