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أمير تبوك يطلع على مبادرات وبرامج "الموارد البشرية" بالمنطقة

استعرض مع "الغانمي" الخدمات التي تقدمها الوزارة ونوه بالجهود المبذولة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" ماجد بن عبد الرحيم الغانمي.

واستمع إلى شرحٍ موجزٍ من قبل الغانمي عن البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة، مستعرضًا الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء وبنات المنطقة لدعم مسيرة قطاعَي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

ونوه أمير المنطقة إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحقيق التنمية المستدامة من خلال البرامج النوعية التي تقدمها لمختلف الجهات والفئات، في ظل دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله - منوهًا إلى جهود فرع الوزارة في المنطقة وتكامله مع الجهات الأخرى لتحقيق المستهدفات والتطلعات.

من جهته أكد الغانمي حرصه ومنسوبي قطاعات الوزارة بالمنطقة كافة على تقديم كل ما فيه الفائدة، وما يخدم الصالح العام، مثمنًا دعم سمو أمير منطقة تبوك لجميع أعمال ونشاطات فرع الوزارة بالمنطقة.

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أمير تبوك يطلع على مبادرات وبرامج "الموارد البشرية" بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" ماجد بن عبد الرحيم الغانمي.

واستمع إلى شرحٍ موجزٍ من قبل الغانمي عن البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة، مستعرضًا الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء وبنات المنطقة لدعم مسيرة قطاعَي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

ونوه أمير المنطقة إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحقيق التنمية المستدامة من خلال البرامج النوعية التي تقدمها لمختلف الجهات والفئات، في ظل دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله - منوهًا إلى جهود فرع الوزارة في المنطقة وتكامله مع الجهات الأخرى لتحقيق المستهدفات والتطلعات.

من جهته أكد الغانمي حرصه ومنسوبي قطاعات الوزارة بالمنطقة كافة على تقديم كل ما فيه الفائدة، وما يخدم الصالح العام، مثمنًا دعم سمو أمير منطقة تبوك لجميع أعمال ونشاطات فرع الوزارة بالمنطقة.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
04:50 PM

أمير تبوك يطلع على مبادرات وبرامج "الموارد البشرية" بالمنطقة

استعرض مع "الغانمي" الخدمات التي تقدمها الوزارة ونوه بالجهود المبذولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" ماجد بن عبد الرحيم الغانمي.

واستمع إلى شرحٍ موجزٍ من قبل الغانمي عن البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة، مستعرضًا الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء وبنات المنطقة لدعم مسيرة قطاعَي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

ونوه أمير المنطقة إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحقيق التنمية المستدامة من خلال البرامج النوعية التي تقدمها لمختلف الجهات والفئات، في ظل دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله - منوهًا إلى جهود فرع الوزارة في المنطقة وتكامله مع الجهات الأخرى لتحقيق المستهدفات والتطلعات.

من جهته أكد الغانمي حرصه ومنسوبي قطاعات الوزارة بالمنطقة كافة على تقديم كل ما فيه الفائدة، وما يخدم الصالح العام، مثمنًا دعم سمو أمير منطقة تبوك لجميع أعمال ونشاطات فرع الوزارة بالمنطقة.

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