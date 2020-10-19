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"آبل" تكشف عن أسعار إصلاح شاشة "آيفون 12"

الزيادة ترجع لوجود "أوليد" بدلاً من "إل سي دي"

أعلنت شركة "آبل" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تكلفة إصلاح شاشة هاتفها الجديد "آيفون 12".

وأشارت الشركة، عبر موقعها الرسمي، إلى إصلاح شاشة "آيفون 12" الرئيسي يبلغ 279 دولاراً أمريكياً، وهو أعلى من نظيره السابق "آيفون 11" بزيادة 80 دولاراً، الذي تبلغ تكلفة شاشته 199 دولاراً.

وذكرت "سبوتنيك"، أن سبب تلك الزيادة يرجع إلى أن "آيفون 12" يحتوي على شاشة "أوليد" بدلاً من شاشة "إل سي دي".

وبالنسبة لسعر إصلاح شاشة هاتف "آيفون 12 برو" فهو نفس سعر إصلاح "آيفون 11 برو"، وهو 279 دولاراً، على الرغم من أن النموذج الجديد مصنوع من زجاج مقوى بالسيراميك.

وأوضحت "آبل" أن تكلفة إصلاح "الأضرار الأخرى" في هاتف "آيفون 12" زادت بمقدار 50 دولاراً، لتصل إلى 499 دولاراً.

ولم تعلن "آبل" حتى الآن، عن أسعار إصلاح شاشة هاتفي "آيفون 12 برو ماكس" و"آيفون 12 ميني".

وفي الأسبوع الماضي، كشفت شركة "أبل" الأمريكية رسمياً النقاب عن هاتف "آيفون 12" بعد طول انتظار، المدعوم بشبكة الجيل الخامس 5G.

وأطلقت "أبل" الجهاز بخمسة خيارات ملونة: الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"آبل" تكشف عن أسعار إصلاح شاشة "آيفون 12"
سبق

أعلنت شركة "آبل" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تكلفة إصلاح شاشة هاتفها الجديد "آيفون 12".

وأشارت الشركة، عبر موقعها الرسمي، إلى إصلاح شاشة "آيفون 12" الرئيسي يبلغ 279 دولاراً أمريكياً، وهو أعلى من نظيره السابق "آيفون 11" بزيادة 80 دولاراً، الذي تبلغ تكلفة شاشته 199 دولاراً.

وذكرت "سبوتنيك"، أن سبب تلك الزيادة يرجع إلى أن "آيفون 12" يحتوي على شاشة "أوليد" بدلاً من شاشة "إل سي دي".

وبالنسبة لسعر إصلاح شاشة هاتف "آيفون 12 برو" فهو نفس سعر إصلاح "آيفون 11 برو"، وهو 279 دولاراً، على الرغم من أن النموذج الجديد مصنوع من زجاج مقوى بالسيراميك.

وأوضحت "آبل" أن تكلفة إصلاح "الأضرار الأخرى" في هاتف "آيفون 12" زادت بمقدار 50 دولاراً، لتصل إلى 499 دولاراً.

ولم تعلن "آبل" حتى الآن، عن أسعار إصلاح شاشة هاتفي "آيفون 12 برو ماكس" و"آيفون 12 ميني".

وفي الأسبوع الماضي، كشفت شركة "أبل" الأمريكية رسمياً النقاب عن هاتف "آيفون 12" بعد طول انتظار، المدعوم بشبكة الجيل الخامس 5G.

وأطلقت "أبل" الجهاز بخمسة خيارات ملونة: الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:13 PM

"آبل" تكشف عن أسعار إصلاح شاشة "آيفون 12"

الزيادة ترجع لوجود "أوليد" بدلاً من "إل سي دي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "آبل" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تكلفة إصلاح شاشة هاتفها الجديد "آيفون 12".

وأشارت الشركة، عبر موقعها الرسمي، إلى إصلاح شاشة "آيفون 12" الرئيسي يبلغ 279 دولاراً أمريكياً، وهو أعلى من نظيره السابق "آيفون 11" بزيادة 80 دولاراً، الذي تبلغ تكلفة شاشته 199 دولاراً.

وذكرت "سبوتنيك"، أن سبب تلك الزيادة يرجع إلى أن "آيفون 12" يحتوي على شاشة "أوليد" بدلاً من شاشة "إل سي دي".

وبالنسبة لسعر إصلاح شاشة هاتف "آيفون 12 برو" فهو نفس سعر إصلاح "آيفون 11 برو"، وهو 279 دولاراً، على الرغم من أن النموذج الجديد مصنوع من زجاج مقوى بالسيراميك.

وأوضحت "آبل" أن تكلفة إصلاح "الأضرار الأخرى" في هاتف "آيفون 12" زادت بمقدار 50 دولاراً، لتصل إلى 499 دولاراً.

ولم تعلن "آبل" حتى الآن، عن أسعار إصلاح شاشة هاتفي "آيفون 12 برو ماكس" و"آيفون 12 ميني".

وفي الأسبوع الماضي، كشفت شركة "أبل" الأمريكية رسمياً النقاب عن هاتف "آيفون 12" بعد طول انتظار، المدعوم بشبكة الجيل الخامس 5G.

وأطلقت "أبل" الجهاز بخمسة خيارات ملونة: الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق.

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