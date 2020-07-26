النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. تفاصيل خريطة الطرق المنتقلة مسؤوليتها لـ"الأمانة" داخل نطاق الرياض

مفاتيح الخريطة تُظهر حدود النطاق العمراني للمدينة وطرق الهيئة الملكية و"النقل"

نشرت أمانة منطقة الرياض خريطة تفصيلية، توضح الطرق التي انتقلت مسؤوليتها من وزارة النقل إلى الأمانة داخل العاصمة الرياض.

وأظهرت مفاتيح الخريطة حدود النطاق العمراني لمدينة الرياض، وشبكة الطرق فيها وفقًا لما يتبع أمانة منطقة الرياض، التي تتبع للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والطرق التابعة لوزارة النقل.

وكان ‏‫مجلس الوزراء قد أقر مؤخرًا أن يكون اختصاص الطرق المنفَّذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن مسؤولياتها، ويكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة خارج النطاق العمراني لوزارة النقل وضمن مسؤولياتها.

https://files.alriyadh.gov.sa/riyadh_roads.pdf

أمانة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. تفاصيل خريطة الطرق المنتقلة مسؤوليتها لـ"الأمانة" داخل نطاق الرياض
سبق

نشرت أمانة منطقة الرياض خريطة تفصيلية، توضح الطرق التي انتقلت مسؤوليتها من وزارة النقل إلى الأمانة داخل العاصمة الرياض.

وأظهرت مفاتيح الخريطة حدود النطاق العمراني لمدينة الرياض، وشبكة الطرق فيها وفقًا لما يتبع أمانة منطقة الرياض، التي تتبع للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والطرق التابعة لوزارة النقل.

وكان ‏‫مجلس الوزراء قد أقر مؤخرًا أن يكون اختصاص الطرق المنفَّذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن مسؤولياتها، ويكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة خارج النطاق العمراني لوزارة النقل وضمن مسؤولياتها.

https://files.alriyadh.gov.sa/riyadh_roads.pdf

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
01:15 AM

شاهد .. تفاصيل خريطة الطرق المنتقلة مسؤوليتها لـ"الأمانة" داخل نطاق الرياض

مفاتيح الخريطة تُظهر حدود النطاق العمراني للمدينة وطرق الهيئة الملكية و"النقل"

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
374

نشرت أمانة منطقة الرياض خريطة تفصيلية، توضح الطرق التي انتقلت مسؤوليتها من وزارة النقل إلى الأمانة داخل العاصمة الرياض.

وأظهرت مفاتيح الخريطة حدود النطاق العمراني لمدينة الرياض، وشبكة الطرق فيها وفقًا لما يتبع أمانة منطقة الرياض، التي تتبع للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والطرق التابعة لوزارة النقل.

وكان ‏‫مجلس الوزراء قد أقر مؤخرًا أن يكون اختصاص الطرق المنفَّذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن مسؤولياتها، ويكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة خارج النطاق العمراني لوزارة النقل وضمن مسؤولياتها.

https://files.alriyadh.gov.sa/riyadh_roads.pdf

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,351
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,009
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,584
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,172

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
الكهرباء.. والعداد الذكي..!

الكهرباء.. والعداد الذكي..!

ماجد الحربي
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة