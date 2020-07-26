شاهد .. تفاصيل خريطة الطرق المنتقلة مسؤوليتها لـ"الأمانة" داخل نطاق الرياض

مفاتيح الخريطة تُظهر حدود النطاق العمراني للمدينة وطرق الهيئة الملكية و"النقل"

نشرت أمانة منطقة الرياض خريطة تفصيلية، توضح الطرق التي انتقلت مسؤوليتها من وزارة النقل إلى الأمانة داخل العاصمة الرياض.

وأظهرت مفاتيح الخريطة حدود النطاق العمراني لمدينة الرياض، وشبكة الطرق فيها وفقًا لما يتبع أمانة منطقة الرياض، التي تتبع للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والطرق التابعة لوزارة النقل.

وكان ‏‫مجلس الوزراء قد أقر مؤخرًا أن يكون اختصاص الطرق المنفَّذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن مسؤولياتها، ويكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة خارج النطاق العمراني لوزارة النقل وضمن مسؤولياتها.

https://files.alriyadh.gov.sa/riyadh_roads.pdf