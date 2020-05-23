"الصحة" تسجل 2233 حالة شفاء من فيروس كورونا.. والإجمالي يتجاوز الـ41 ألفًا

رقم حالات التعافي يتجاوز النشطة بفارق ملحوظ

سجلت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ليتجاوز 41 ألف حالة في المملكة،‏ وذلك بحسب إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم والذي أوضح أن الحالات الجديدة بلغت 2233 حالة .

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تواصل القفزات الكبيرة خلال الأيام الماضية في حالات التعافي حيث سجلت المملكة أرقامًا كبيرة في حالات التعافي.

وكانت قد أعلنت الصحة عن تسجيل 2442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ .