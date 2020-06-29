جامعة الملك خالد تُعلن مواعيد اختبار الانتظام التكميلي لخريجي كليات المجتمع

حددت المراجع اللازمة والمناسبة التي تحوي العلوم الأساسية في التخصص

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، اليوم، مواعيد ومقار ومراجع اختبار القبول لطلاب وطالبات الانتظام التكميلي (خريجي وخريجات كليات المجتمع بالجامعة الراغبين في إكمال البكالوريوس) للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل ١٤٤٢هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني، أن العمادة حددت بالتنسيق مع الكليات المعنية يوم الثلاثاء الموافق 6 المحرم 1442هـ موعدًا لإجراء الاختبار في تخصصات إدارة الأعمال والمحاسبة ونظم المعلومات وعلوم الحاسب الآلي وذلك في مقار الجامعة.

وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على المواعيد والمقار والمراجع من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/15oo6U3spp8KQ_lutHpac_BMy0BqQ2XMy/view?usp=drivesdk حيث عملت الكليات على تحديد المراجع اللازمة والمناسبة التي تحوي العلوم الأساسية في التخصص.