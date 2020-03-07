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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالية بكابول

الخارجية تؤكد تضامن السعودية مع أفغانستان ووقوفها معها ضد التطرف والعنف

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالية في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ووقوفها معها ضد التطرف والعنف والإرهاب.

وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعباً، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وزارة الخارجية كابول أفغانستان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالية بكابول
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالية في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ووقوفها معها ضد التطرف والعنف والإرهاب.

وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعباً، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
12:12 AM

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالية بكابول

الخارجية تؤكد تضامن السعودية مع أفغانستان ووقوفها معها ضد التطرف والعنف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالية في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ووقوفها معها ضد التطرف والعنف والإرهاب.

وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعباً، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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