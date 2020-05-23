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الرياض تتصدر مدن المملكة في عدد متعافي "كورونا"

سجلت اليوم 599 حالة شفاء جديدة والإجمالي 8226

تصدّرت الرياض مدن السعودية من حيث عدد المتعافين من كورونا، بعد أن سجلت اليوم 599 حالة تعافٍ جديدة من أصل 2233 حالة تعافٍ موزعة على مناطق ومحافظات المملكة.

وأصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في الرياض 8226 حالة، تليها مكة التي سجلت اليوم 312 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 8041 حالة.

وسجلت جدة اليوم 255 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6550 حالة، بينما جاءت المدينة في المرتبة الرابعة، حيث سجلت اليوم 109 حالات ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6217 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تتصدر مدن المملكة في عدد متعافي "كورونا"
سبق

تصدّرت الرياض مدن السعودية من حيث عدد المتعافين من كورونا، بعد أن سجلت اليوم 599 حالة تعافٍ جديدة من أصل 2233 حالة تعافٍ موزعة على مناطق ومحافظات المملكة.

وأصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في الرياض 8226 حالة، تليها مكة التي سجلت اليوم 312 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 8041 حالة.

وسجلت جدة اليوم 255 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6550 حالة، بينما جاءت المدينة في المرتبة الرابعة، حيث سجلت اليوم 109 حالات ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6217 حالة.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
05:13 PM

الرياض تتصدر مدن المملكة في عدد متعافي "كورونا"

سجلت اليوم 599 حالة شفاء جديدة والإجمالي 8226

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
6,793

تصدّرت الرياض مدن السعودية من حيث عدد المتعافين من كورونا، بعد أن سجلت اليوم 599 حالة تعافٍ جديدة من أصل 2233 حالة تعافٍ موزعة على مناطق ومحافظات المملكة.

وأصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في الرياض 8226 حالة، تليها مكة التي سجلت اليوم 312 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 8041 حالة.

وسجلت جدة اليوم 255 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6550 حالة، بينما جاءت المدينة في المرتبة الرابعة، حيث سجلت اليوم 109 حالات ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6217 حالة.

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