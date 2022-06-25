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"هيئة الرياضة" تعتمد التشكيل الجديد لإدارتي الهلال والشباب

برئاسة "بن نافل" والبلطان

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي الهلال لمدة 4 سنوات، برئاسة فهد بن نافل وعضوية كل من (سطان بن سعيد، سليمان الهتلان، فيصل الغشيان، سلمان التويجري وفهد المفرج).

كما تم اعتماد مجلس إدارة نادي الشباب لذات الفترة الزمنية أيضاً، برئاسة خالد البلطان وخليف الهويش (نائبًا للرئيس) وعضوية كل من (فهد العليان، فهد الشعلان، أحمد الكنهل، كنعان الكنعاني وتركي الفرج).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"هيئة الرياضة" تعتمد التشكيل الجديد لإدارتي الهلال والشباب
سبق

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي الهلال لمدة 4 سنوات، برئاسة فهد بن نافل وعضوية كل من (سطان بن سعيد، سليمان الهتلان، فيصل الغشيان، سلمان التويجري وفهد المفرج).

كما تم اعتماد مجلس إدارة نادي الشباب لذات الفترة الزمنية أيضاً، برئاسة خالد البلطان وخليف الهويش (نائبًا للرئيس) وعضوية كل من (فهد العليان، فهد الشعلان، أحمد الكنهل، كنعان الكنعاني وتركي الفرج).

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
05:04 PM

"هيئة الرياضة" تعتمد التشكيل الجديد لإدارتي الهلال والشباب

برئاسة "بن نافل" والبلطان

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
2,573

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي الهلال لمدة 4 سنوات، برئاسة فهد بن نافل وعضوية كل من (سطان بن سعيد، سليمان الهتلان، فيصل الغشيان، سلمان التويجري وفهد المفرج).

كما تم اعتماد مجلس إدارة نادي الشباب لذات الفترة الزمنية أيضاً، برئاسة خالد البلطان وخليف الهويش (نائبًا للرئيس) وعضوية كل من (فهد العليان، فهد الشعلان، أحمد الكنهل، كنعان الكنعاني وتركي الفرج).

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,223
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,065
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,636
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,959

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