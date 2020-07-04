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جدة.. جولة ميدانية بعدد من الأسواق للتأكد من تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامات

حررت عدداً من المخالفات لتكدس العمالة وعدم اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية

نفّذت شرطة منطقة مكة المكرّمة جولة ميدانية على الأسواق الشعبية بجنوب محافظة جدة شملت سوق الاتحاد وحي السبيل؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات.

وحرّر رجال الأمن مخالفات في عدم التباعد الجسدي وتكدس العمالة داخل السيارات لعدم اتباعهم التعليمات في التباعد ولبس الكمامات.

وركزت الشرطة في جولاتها الميدانية على الدوريات الراجلة لتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية.

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جدة.. جولة ميدانية بعدد من الأسواق للتأكد من تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامات
سبق

نفّذت شرطة منطقة مكة المكرّمة جولة ميدانية على الأسواق الشعبية بجنوب محافظة جدة شملت سوق الاتحاد وحي السبيل؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات.

وحرّر رجال الأمن مخالفات في عدم التباعد الجسدي وتكدس العمالة داخل السيارات لعدم اتباعهم التعليمات في التباعد ولبس الكمامات.

وركزت الشرطة في جولاتها الميدانية على الدوريات الراجلة لتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
10:59 AM

جدة.. جولة ميدانية بعدد من الأسواق للتأكد من تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامات

حررت عدداً من المخالفات لتكدس العمالة وعدم اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية

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عبدالله الراجحي - جدة
0
2,322

نفّذت شرطة منطقة مكة المكرّمة جولة ميدانية على الأسواق الشعبية بجنوب محافظة جدة شملت سوق الاتحاد وحي السبيل؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات.

وحرّر رجال الأمن مخالفات في عدم التباعد الجسدي وتكدس العمالة داخل السيارات لعدم اتباعهم التعليمات في التباعد ولبس الكمامات.

وركزت الشرطة في جولاتها الميدانية على الدوريات الراجلة لتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية.

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