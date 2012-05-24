النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سليمان الحبيب" تفتتح مركزاً متطوراً لعلاج وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري

الأكبر والأحدث بالشرق الأوسط مزوّد بأجهزة متخصّصة.. نقلة نوعية للرعاية الصحية

احتفت مجموعة د. سليمان الحبيب، بافتتاح وتشغيل أكبر وأحدث مركز متخصّص لعلاج وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بالعليا.

وأوضح المدير العام لمجمع سليمان الحبيب بالعليا عبدالله العبودي؛ أن المركز يُعد الأكبر والأحدث بالشرق الأوسط كمركز متخصّص، حيث يمثل إحدى ثمار سياسة التوسع في إنشاء المراكز المتخصّصة التي تتبعها مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية.

وأضاف العبودي؛ أنه سيشكّل نقلة نوعية في الرعاية الصحية لمرضى المخ والأعصاب والعمود الفقري، بما تتوافر به من إمكانات متقدمة وكبيرة، تمكّنه من تقديم رعاية متطوّرة ومتكاملة، إذ تمّ استقطاب عددٍ من الكفاءات الطبية في التخصّصات الدقيقة لعلاج المخ والأعصاب؛ كالصرع والجلطات الدماغية، والزهايمر، والعيوب الخلقية وجراحة قاع الدماغ المعقدة، إضافة إلى علاج النطق والبلع والتوحد، والتصلب اللويحي، واضطراب الحركة والشلل الرعاش "باركنسون"، علاوة على تشخيص وعلاج أمراض الشرايين والأوعية الدماغية، وإجراء جراحات العيوب الخلقية بالمخ لحديثي الولادة والأطفال، وجراحات الصرع لكل الفئات العمرية، وجراحات العمود الفقري، وتوسيع وتثبيت الفقرات بدقة عالية وعلى أسرّة خاصة متطورة.

وتابع، أن المركز مجهّز بأحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية مثل C.T-SCAN وأحدث جهاز رنين مغناطيسي MRI، إضافة إلى جهاز الأشعة المقطعية O-Arm، وتقنية الميكروسكوب الجراحي Advanced Surgical Microscope الذي يضمن نتائج عالية الدقة، مؤكداً أن المركز يحظى كذلك بميزة ربط أشعة المريض بنظام الملاحة الجراحية المتطورIntra – operative Neuronavigation الذي يستخدم أثناء الجراحات؛ ما يساعد على نجاح تثبيت الفقرات بنسبة "99 %"، ويتوافر في المركز كذلك مثبّت الرأس mayfield holder لضمان استقرار رأس المريض في أثناء الجراحات التي تجرى في حال اليقظة.

وتعد مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقوم بتشغيل مجموعة كبيرة من المنشآت الطبية المتطورة داخل المملكة وخارجها، ويمثل مركز علاج وجراحات أمراض المخ والأعصاب بمجمع العليا الطبي، إضافة جديدة ومميزة لمجموعة منشآتها الطبية.

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سليمان الحبيب" تفتتح مركزاً متطوراً لعلاج وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري
سبق

احتفت مجموعة د. سليمان الحبيب، بافتتاح وتشغيل أكبر وأحدث مركز متخصّص لعلاج وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بالعليا.

وأوضح المدير العام لمجمع سليمان الحبيب بالعليا عبدالله العبودي؛ أن المركز يُعد الأكبر والأحدث بالشرق الأوسط كمركز متخصّص، حيث يمثل إحدى ثمار سياسة التوسع في إنشاء المراكز المتخصّصة التي تتبعها مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية.

وأضاف العبودي؛ أنه سيشكّل نقلة نوعية في الرعاية الصحية لمرضى المخ والأعصاب والعمود الفقري، بما تتوافر به من إمكانات متقدمة وكبيرة، تمكّنه من تقديم رعاية متطوّرة ومتكاملة، إذ تمّ استقطاب عددٍ من الكفاءات الطبية في التخصّصات الدقيقة لعلاج المخ والأعصاب؛ كالصرع والجلطات الدماغية، والزهايمر، والعيوب الخلقية وجراحة قاع الدماغ المعقدة، إضافة إلى علاج النطق والبلع والتوحد، والتصلب اللويحي، واضطراب الحركة والشلل الرعاش "باركنسون"، علاوة على تشخيص وعلاج أمراض الشرايين والأوعية الدماغية، وإجراء جراحات العيوب الخلقية بالمخ لحديثي الولادة والأطفال، وجراحات الصرع لكل الفئات العمرية، وجراحات العمود الفقري، وتوسيع وتثبيت الفقرات بدقة عالية وعلى أسرّة خاصة متطورة.

وتابع، أن المركز مجهّز بأحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية مثل C.T-SCAN وأحدث جهاز رنين مغناطيسي MRI، إضافة إلى جهاز الأشعة المقطعية O-Arm، وتقنية الميكروسكوب الجراحي Advanced Surgical Microscope الذي يضمن نتائج عالية الدقة، مؤكداً أن المركز يحظى كذلك بميزة ربط أشعة المريض بنظام الملاحة الجراحية المتطورIntra – operative Neuronavigation الذي يستخدم أثناء الجراحات؛ ما يساعد على نجاح تثبيت الفقرات بنسبة "99 %"، ويتوافر في المركز كذلك مثبّت الرأس mayfield holder لضمان استقرار رأس المريض في أثناء الجراحات التي تجرى في حال اليقظة.

وتعد مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقوم بتشغيل مجموعة كبيرة من المنشآت الطبية المتطورة داخل المملكة وخارجها، ويمثل مركز علاج وجراحات أمراض المخ والأعصاب بمجمع العليا الطبي، إضافة جديدة ومميزة لمجموعة منشآتها الطبية.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
09:24 AM

"سليمان الحبيب" تفتتح مركزاً متطوراً لعلاج وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري

الأكبر والأحدث بالشرق الأوسط مزوّد بأجهزة متخصّصة.. نقلة نوعية للرعاية الصحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,624

احتفت مجموعة د. سليمان الحبيب، بافتتاح وتشغيل أكبر وأحدث مركز متخصّص لعلاج وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بالعليا.

وأوضح المدير العام لمجمع سليمان الحبيب بالعليا عبدالله العبودي؛ أن المركز يُعد الأكبر والأحدث بالشرق الأوسط كمركز متخصّص، حيث يمثل إحدى ثمار سياسة التوسع في إنشاء المراكز المتخصّصة التي تتبعها مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية.

وأضاف العبودي؛ أنه سيشكّل نقلة نوعية في الرعاية الصحية لمرضى المخ والأعصاب والعمود الفقري، بما تتوافر به من إمكانات متقدمة وكبيرة، تمكّنه من تقديم رعاية متطوّرة ومتكاملة، إذ تمّ استقطاب عددٍ من الكفاءات الطبية في التخصّصات الدقيقة لعلاج المخ والأعصاب؛ كالصرع والجلطات الدماغية، والزهايمر، والعيوب الخلقية وجراحة قاع الدماغ المعقدة، إضافة إلى علاج النطق والبلع والتوحد، والتصلب اللويحي، واضطراب الحركة والشلل الرعاش "باركنسون"، علاوة على تشخيص وعلاج أمراض الشرايين والأوعية الدماغية، وإجراء جراحات العيوب الخلقية بالمخ لحديثي الولادة والأطفال، وجراحات الصرع لكل الفئات العمرية، وجراحات العمود الفقري، وتوسيع وتثبيت الفقرات بدقة عالية وعلى أسرّة خاصة متطورة.

وتابع، أن المركز مجهّز بأحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية مثل C.T-SCAN وأحدث جهاز رنين مغناطيسي MRI، إضافة إلى جهاز الأشعة المقطعية O-Arm، وتقنية الميكروسكوب الجراحي Advanced Surgical Microscope الذي يضمن نتائج عالية الدقة، مؤكداً أن المركز يحظى كذلك بميزة ربط أشعة المريض بنظام الملاحة الجراحية المتطورIntra – operative Neuronavigation الذي يستخدم أثناء الجراحات؛ ما يساعد على نجاح تثبيت الفقرات بنسبة "99 %"، ويتوافر في المركز كذلك مثبّت الرأس mayfield holder لضمان استقرار رأس المريض في أثناء الجراحات التي تجرى في حال اليقظة.

وتعد مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقوم بتشغيل مجموعة كبيرة من المنشآت الطبية المتطورة داخل المملكة وخارجها، ويمثل مركز علاج وجراحات أمراض المخ والأعصاب بمجمع العليا الطبي، إضافة جديدة ومميزة لمجموعة منشآتها الطبية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,003
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,504
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,260

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة