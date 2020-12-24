النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طريق "العارضة – الخوبة" يواصل حصد الأرواح.. أسرة تفقد ابنها في حادث مروِّع

الأهالي طالبوا بوضع حلول لازدواجيته.. و"النقل": الطريق ممتاز وبه لوحات إرشادية

يواصل الطريق الحيوي الرابط بين محافظة العارضة والخوبة، ذو المسار الواحد، الذي يمرّ بعدد من القرى، زهق أرواح الأبرياء بسبب السرعات الجنونية التي يشهدها، وعشوائية مداخله؛ إذ سجّل أمس حادث تصادم مأساويًّا جديدًا، راح ضحيته شاب في مقتبل العمر، فيما نُقل شقيقه إلى المستشفى متأثرًا بجروح بليغة، بعد أن تحولت مركبتهما لكومة من الحديد.

وتفصيلاً، قال مواطنون إن الحوادث على الطريق تتكرر بالسيناريو نفسه، وأغلبها بسبب دخول مركبات من طرق فرعية، يقابلها سرعات جنونية على الطريق الرئيسي. وطالبوا بوضع حلول جذرية، خاصة أن الطريق حيوي، منها زرع مطبات عند التقاطعات، وأيضًا نشر كاميرات الرصد الآلي (ساهر) بشكل أكبر، مع تنفيذ حملات لوقف متجاوزي السرعات، خاصة المراهقين منهم.

وأوضح الأهالي أن الطريق شهد خلال السنوات الماضية العديد من الحوادث القاتلة التي راح ضحيتها أبرياء من أطفال وشبان وكبار سن ونساء.. وقالوا: كلنا أمل في الجهات المختصة لدراسة مشروع ازدواجية الطريق الذي يخدم عشرات القرى، ويربط محافظتين من كبرى محافظات المنطقة "الخوبة والعارضة".

وكان فرع وزارة النقل بجازان قد أكد لـ"سبق" في وقت سابق أنه لا يوجد أي اعتماد مالي حاليًا لعمل ازدواج للطريق، موضحًا أن الطرق الفردية موجودة في كل دول العالم.

وأشار إلى أن الطريق جديد وممتاز، ويوجد به لوحات إرشادية.

وأهاب الفرع بقائدي المركبات على جميع الطرق، سواء فردية أو مزدوجة، لتوخي الحذر، والتقليل من السرعات، وعدم الانشغال بالجوال تفاديًا لوقوع حوادث مميتة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
طريق "العارضة – الخوبة" يواصل حصد الأرواح.. أسرة تفقد ابنها في حادث مروِّع
سبق

يواصل الطريق الحيوي الرابط بين محافظة العارضة والخوبة، ذو المسار الواحد، الذي يمرّ بعدد من القرى، زهق أرواح الأبرياء بسبب السرعات الجنونية التي يشهدها، وعشوائية مداخله؛ إذ سجّل أمس حادث تصادم مأساويًّا جديدًا، راح ضحيته شاب في مقتبل العمر، فيما نُقل شقيقه إلى المستشفى متأثرًا بجروح بليغة، بعد أن تحولت مركبتهما لكومة من الحديد.

وتفصيلاً، قال مواطنون إن الحوادث على الطريق تتكرر بالسيناريو نفسه، وأغلبها بسبب دخول مركبات من طرق فرعية، يقابلها سرعات جنونية على الطريق الرئيسي. وطالبوا بوضع حلول جذرية، خاصة أن الطريق حيوي، منها زرع مطبات عند التقاطعات، وأيضًا نشر كاميرات الرصد الآلي (ساهر) بشكل أكبر، مع تنفيذ حملات لوقف متجاوزي السرعات، خاصة المراهقين منهم.

وأوضح الأهالي أن الطريق شهد خلال السنوات الماضية العديد من الحوادث القاتلة التي راح ضحيتها أبرياء من أطفال وشبان وكبار سن ونساء.. وقالوا: كلنا أمل في الجهات المختصة لدراسة مشروع ازدواجية الطريق الذي يخدم عشرات القرى، ويربط محافظتين من كبرى محافظات المنطقة "الخوبة والعارضة".

وكان فرع وزارة النقل بجازان قد أكد لـ"سبق" في وقت سابق أنه لا يوجد أي اعتماد مالي حاليًا لعمل ازدواج للطريق، موضحًا أن الطرق الفردية موجودة في كل دول العالم.

وأشار إلى أن الطريق جديد وممتاز، ويوجد به لوحات إرشادية.

وأهاب الفرع بقائدي المركبات على جميع الطرق، سواء فردية أو مزدوجة، لتوخي الحذر، والتقليل من السرعات، وعدم الانشغال بالجوال تفاديًا لوقوع حوادث مميتة.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
01:20 AM
اخر تعديل
24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
01:31 AM

طريق "العارضة – الخوبة" يواصل حصد الأرواح.. أسرة تفقد ابنها في حادث مروِّع

الأهالي طالبوا بوضع حلول لازدواجيته.. و"النقل": الطريق ممتاز وبه لوحات إرشادية

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
0
292

يواصل الطريق الحيوي الرابط بين محافظة العارضة والخوبة، ذو المسار الواحد، الذي يمرّ بعدد من القرى، زهق أرواح الأبرياء بسبب السرعات الجنونية التي يشهدها، وعشوائية مداخله؛ إذ سجّل أمس حادث تصادم مأساويًّا جديدًا، راح ضحيته شاب في مقتبل العمر، فيما نُقل شقيقه إلى المستشفى متأثرًا بجروح بليغة، بعد أن تحولت مركبتهما لكومة من الحديد.

وتفصيلاً، قال مواطنون إن الحوادث على الطريق تتكرر بالسيناريو نفسه، وأغلبها بسبب دخول مركبات من طرق فرعية، يقابلها سرعات جنونية على الطريق الرئيسي. وطالبوا بوضع حلول جذرية، خاصة أن الطريق حيوي، منها زرع مطبات عند التقاطعات، وأيضًا نشر كاميرات الرصد الآلي (ساهر) بشكل أكبر، مع تنفيذ حملات لوقف متجاوزي السرعات، خاصة المراهقين منهم.

وأوضح الأهالي أن الطريق شهد خلال السنوات الماضية العديد من الحوادث القاتلة التي راح ضحيتها أبرياء من أطفال وشبان وكبار سن ونساء.. وقالوا: كلنا أمل في الجهات المختصة لدراسة مشروع ازدواجية الطريق الذي يخدم عشرات القرى، ويربط محافظتين من كبرى محافظات المنطقة "الخوبة والعارضة".

وكان فرع وزارة النقل بجازان قد أكد لـ"سبق" في وقت سابق أنه لا يوجد أي اعتماد مالي حاليًا لعمل ازدواج للطريق، موضحًا أن الطرق الفردية موجودة في كل دول العالم.

وأشار إلى أن الطريق جديد وممتاز، ويوجد به لوحات إرشادية.

وأهاب الفرع بقائدي المركبات على جميع الطرق، سواء فردية أو مزدوجة، لتوخي الحذر، والتقليل من السرعات، وعدم الانشغال بالجوال تفاديًا لوقوع حوادث مميتة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,802
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,684
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,864
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,264

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة