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لمدة موسم رياضي .. إبراهيم غالب من النصر إلى الفيصلي

وقع اللاعب إبراهيم غالب في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي بحرمة، قادمًا من النصر( بطل الدوري)، وذلك لتمثيل الفريق الفيصلاوي لمدة موسم رياضي واحد.
ووعد غالب جماهير "العنابي" بأن يبذل قصارى جهده مع زملائه اللاعبين لإسعادهم، مقدمًا الشكر لإدارة الفيصلي على الثقة التي منحت له لتمثيل الفريق.

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لمدة موسم رياضي .. إبراهيم غالب من النصر إلى الفيصلي
سبق

وقع اللاعب إبراهيم غالب في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي بحرمة، قادمًا من النصر( بطل الدوري)، وذلك لتمثيل الفريق الفيصلاوي لمدة موسم رياضي واحد.
ووعد غالب جماهير "العنابي" بأن يبذل قصارى جهده مع زملائه اللاعبين لإسعادهم، مقدمًا الشكر لإدارة الفيصلي على الثقة التي منحت له لتمثيل الفريق.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
11:45 PM

لمدة موسم رياضي .. إبراهيم غالب من النصر إلى الفيصلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع اللاعب إبراهيم غالب في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي بحرمة، قادمًا من النصر( بطل الدوري)، وذلك لتمثيل الفريق الفيصلاوي لمدة موسم رياضي واحد.
ووعد غالب جماهير "العنابي" بأن يبذل قصارى جهده مع زملائه اللاعبين لإسعادهم، مقدمًا الشكر لإدارة الفيصلي على الثقة التي منحت له لتمثيل الفريق.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,278
6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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