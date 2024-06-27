لمدة موسم رياضي .. إبراهيم غالب من النصر إلى الفيصلي

وقع اللاعب إبراهيم غالب في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي بحرمة، قادمًا من النصر( بطل الدوري)، وذلك لتمثيل الفريق الفيصلاوي لمدة موسم رياضي واحد.

ووعد غالب جماهير "العنابي" بأن يبذل قصارى جهده مع زملائه اللاعبين لإسعادهم، مقدمًا الشكر لإدارة الفيصلي على الثقة التي منحت له لتمثيل الفريق.

