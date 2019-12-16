النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو مخيف.. مغامر سعودي على حبل فوق حمم بركان نشط

"الشيباني" حمل علم المملكة وتسلّق قمة البركان في نيكاراجوا

لمدة 20 دقيقة تدلّى المغامر السعودي بدر الشيباني من حبل معلق فوق فوهة بركان نشط في نيكاراجوا، لتظهر من خلفه الحمم الحمراء وهي تبعث أبخرتها، وذلك عقب تسلق قمة البركان.

ونشر "الشيباني"، اليوم، أخبار وصور ولقطات مغامرته على موقع العلاقات الاجتماعية "تويتر".

وكان "الشيباني" قد زار أحد أشهر مواقع السياحة البركانية حول العالم، ونجح في تسلّق بركان "ماسيا" في جمهورية نيكاراجوا، الذي يحوي 5 بحيرات للحمم البركانية النشطة، حيث تمكن "الشيباني" من تسلق البركان الذي يبعد 20 كيلومتراً جنوب شرق ماناجوا عاصمة نيكاراجوا، والاقتراب من البحيرة البركانية الحية في منطقة البركان، كما استطاع مشاهدة ذوبان الحمم البركانية الفريدة، وتدلى من حبل معلق فوق البركان لمدة 20 دقيقة.

وعلى صفحته في "تويتر"، يقول "الشيباني": "أذكر وأنا صغير مشاهدة أحد البرامج الوثائقية، والتي تتكلم عن البراكين، ولا أنسى مشهد أحد العلماء وهو واقف على حافة البركان والحمم تتطاير حوله.. قررت في تلك اللحظة أن أحظى بهذه التجربة.. وبعد عمر وبتوفيق الله تمكنت من زيارة بركان ماسايا في دولة نيكاراجوا".

وعبّر "الشيباني" عن سعادته بهذه المغامرة، مؤكداً عشقه للسفر واستكشاف المواقع السياحية والخطرة، وأنه كان يخطط منذ مدة لاستكشاف هذه المنطقة من العالم، لافتاً إلى أن درجة الحرارة المرتفعة والأبخرة المتصاعدة من البركان النشط كانت من الصعوبات التي واجهها أثناء مغامرته، كما أوضح "الشيباني" أنه رغم الخطورة التي تشكلها البراكين، فقد أصبحت معلماً بشكل متزايد للجذب السياحي في حد ذاتها، فهي توفر للزوار تجربة فريدة من نوعها للتعرف على معالم الطبيعة.

ويعتبر "الشيباني" أحد الأفراد الذين كرّسوا حياتهم في سبيل نشر الثقافة الصحية، حيث كان يمثل السعودية في 2012 بحمل شعلة الألعاب الأولمبية الصيفية، كما اعتبرته مجلة "فوربس الشرق الأوسط" ضمن أبرز 50 شخصية رائدة خلال العام.

المغامر السعودي بدر الشيباني بركان نيكاراجوا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو مخيف.. مغامر سعودي على حبل فوق حمم بركان نشط
سبق

لمدة 20 دقيقة تدلّى المغامر السعودي بدر الشيباني من حبل معلق فوق فوهة بركان نشط في نيكاراجوا، لتظهر من خلفه الحمم الحمراء وهي تبعث أبخرتها، وذلك عقب تسلق قمة البركان.

ونشر "الشيباني"، اليوم، أخبار وصور ولقطات مغامرته على موقع العلاقات الاجتماعية "تويتر".

وكان "الشيباني" قد زار أحد أشهر مواقع السياحة البركانية حول العالم، ونجح في تسلّق بركان "ماسيا" في جمهورية نيكاراجوا، الذي يحوي 5 بحيرات للحمم البركانية النشطة، حيث تمكن "الشيباني" من تسلق البركان الذي يبعد 20 كيلومتراً جنوب شرق ماناجوا عاصمة نيكاراجوا، والاقتراب من البحيرة البركانية الحية في منطقة البركان، كما استطاع مشاهدة ذوبان الحمم البركانية الفريدة، وتدلى من حبل معلق فوق البركان لمدة 20 دقيقة.

وعلى صفحته في "تويتر"، يقول "الشيباني": "أذكر وأنا صغير مشاهدة أحد البرامج الوثائقية، والتي تتكلم عن البراكين، ولا أنسى مشهد أحد العلماء وهو واقف على حافة البركان والحمم تتطاير حوله.. قررت في تلك اللحظة أن أحظى بهذه التجربة.. وبعد عمر وبتوفيق الله تمكنت من زيارة بركان ماسايا في دولة نيكاراجوا".

وعبّر "الشيباني" عن سعادته بهذه المغامرة، مؤكداً عشقه للسفر واستكشاف المواقع السياحية والخطرة، وأنه كان يخطط منذ مدة لاستكشاف هذه المنطقة من العالم، لافتاً إلى أن درجة الحرارة المرتفعة والأبخرة المتصاعدة من البركان النشط كانت من الصعوبات التي واجهها أثناء مغامرته، كما أوضح "الشيباني" أنه رغم الخطورة التي تشكلها البراكين، فقد أصبحت معلماً بشكل متزايد للجذب السياحي في حد ذاتها، فهي توفر للزوار تجربة فريدة من نوعها للتعرف على معالم الطبيعة.

ويعتبر "الشيباني" أحد الأفراد الذين كرّسوا حياتهم في سبيل نشر الثقافة الصحية، حيث كان يمثل السعودية في 2012 بحمل شعلة الألعاب الأولمبية الصيفية، كما اعتبرته مجلة "فوربس الشرق الأوسط" ضمن أبرز 50 شخصية رائدة خلال العام.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
04:55 PM

فيديو مخيف.. مغامر سعودي على حبل فوق حمم بركان نشط

"الشيباني" حمل علم المملكة وتسلّق قمة البركان في نيكاراجوا

A A A
أيمن حسن - الرياض
15
8,782

لمدة 20 دقيقة تدلّى المغامر السعودي بدر الشيباني من حبل معلق فوق فوهة بركان نشط في نيكاراجوا، لتظهر من خلفه الحمم الحمراء وهي تبعث أبخرتها، وذلك عقب تسلق قمة البركان.

ونشر "الشيباني"، اليوم، أخبار وصور ولقطات مغامرته على موقع العلاقات الاجتماعية "تويتر".

وكان "الشيباني" قد زار أحد أشهر مواقع السياحة البركانية حول العالم، ونجح في تسلّق بركان "ماسيا" في جمهورية نيكاراجوا، الذي يحوي 5 بحيرات للحمم البركانية النشطة، حيث تمكن "الشيباني" من تسلق البركان الذي يبعد 20 كيلومتراً جنوب شرق ماناجوا عاصمة نيكاراجوا، والاقتراب من البحيرة البركانية الحية في منطقة البركان، كما استطاع مشاهدة ذوبان الحمم البركانية الفريدة، وتدلى من حبل معلق فوق البركان لمدة 20 دقيقة.

وعلى صفحته في "تويتر"، يقول "الشيباني": "أذكر وأنا صغير مشاهدة أحد البرامج الوثائقية، والتي تتكلم عن البراكين، ولا أنسى مشهد أحد العلماء وهو واقف على حافة البركان والحمم تتطاير حوله.. قررت في تلك اللحظة أن أحظى بهذه التجربة.. وبعد عمر وبتوفيق الله تمكنت من زيارة بركان ماسايا في دولة نيكاراجوا".

وعبّر "الشيباني" عن سعادته بهذه المغامرة، مؤكداً عشقه للسفر واستكشاف المواقع السياحية والخطرة، وأنه كان يخطط منذ مدة لاستكشاف هذه المنطقة من العالم، لافتاً إلى أن درجة الحرارة المرتفعة والأبخرة المتصاعدة من البركان النشط كانت من الصعوبات التي واجهها أثناء مغامرته، كما أوضح "الشيباني" أنه رغم الخطورة التي تشكلها البراكين، فقد أصبحت معلماً بشكل متزايد للجذب السياحي في حد ذاتها، فهي توفر للزوار تجربة فريدة من نوعها للتعرف على معالم الطبيعة.

ويعتبر "الشيباني" أحد الأفراد الذين كرّسوا حياتهم في سبيل نشر الثقافة الصحية، حيث كان يمثل السعودية في 2012 بحمل شعلة الألعاب الأولمبية الصيفية، كما اعتبرته مجلة "فوربس الشرق الأوسط" ضمن أبرز 50 شخصية رائدة خلال العام.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,318
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,256
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,633
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,043

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة