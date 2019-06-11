بعد إغلاق فترة الترشُّح رسميًّا.. هل يتم تكليف "السويلم" موسمًا جديدًا لرئاسة "النصر"؟

أُغلقت اليوم رسميًّا فترة الترشح لرئاسة الأندية التي شهدت مفاجأة من العيار الثقيل؛ وذلك بعد عدم ترشُّح سعود السويلم لرئاسة نادي النصر.

ولم يتقدم أحد طيلة فترة الترشح لرئاسة النادي، وكانت الجماهير تترقب طيلة الوقت تقدُّم سعود آل سويلم لرئاسة النادي.

وقال الإعلامي محمد الدويش مغردًا بشأن هذه الحالة: "حسب المادة الـ(77) من اللائحة المعدلة، إذا انتهت فترة الترشح دون أن يتقدم أحد تُفتح الفترة مرة أخرى، فإن لم يتقدم أحد يمكن تكليف الإدارة الحالية".

وأبدت الجماهير النصراوية بالغ غضبها بسبب عدم تقدُّم رئيسها الحالي لرئاسة النادي، ورأت أنه تم التلاعب بأعصابها.



