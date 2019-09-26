الأخضر الشاب يتعادل سلبيًا مع مضيّفه منتخب مصر

ضمن الإعداد للتصفيات الآسيوية

تعادل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم مع نظيره منتخب مصر دون أهداف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على أرض ملعب نادي الشمس، ضمن معسكر "الأخضر" الإعدادي بجمهورية مصر للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

ودخل المدير الفني بندر باصريح اللقاء بقائمة مكونة من: رائد أزيبي في حراسة المرمى، ونواف المطيري، وسعد الموسى، ومحمد العوفي، وخالد دغريري، ومشعل صبياني، وباسل السيالي، وأحمد الغامدي، وخليل العبسي، وتركي المطيري، ومحمد مران.

يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستُقام منافساتها في مدينة الخبر مطلع نوفمبر المقبل.