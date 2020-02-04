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مخرجات الـ WRF تتوقع أمطاراً رعدية بـ ٤ مناطق .. متوسطة إلى غزيرة

"الأرصاد" توقعت سماءً غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة

قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، إن صور مخرجات النموذج العددي WRF توضح- بمشيئة الله تعالى- تأثر مناطق #عسير و #جازان و #الباحة و #مكة المكرّمة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية)، ورياحاً نشطة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق المملكة.

حالة الطقس أمطار الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مخرجات الـ WRF تتوقع أمطاراً رعدية بـ ٤ مناطق .. متوسطة إلى غزيرة
سبق

قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، إن صور مخرجات النموذج العددي WRF توضح- بمشيئة الله تعالى- تأثر مناطق #عسير و #جازان و #الباحة و #مكة المكرّمة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية)، ورياحاً نشطة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق المملكة.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
11:36 AM

مخرجات الـ WRF تتوقع أمطاراً رعدية بـ ٤ مناطق .. متوسطة إلى غزيرة

"الأرصاد" توقعت سماءً غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، إن صور مخرجات النموذج العددي WRF توضح- بمشيئة الله تعالى- تأثر مناطق #عسير و #جازان و #الباحة و #مكة المكرّمة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية)، ورياحاً نشطة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق المملكة.

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