"التحالف": اعتراض 11 طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية

تدمير طائرة بدون طيار مفخخة استهدفت مدينة نجران

أكدت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اليوم اعتراض ما مجموعه 11 طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها اليوم ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرة إلى أن المحاولات العدائية كافة للمليشيا تم اعتراضها وتدميرها.



وأوضحت قوات التحالف أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة نجران.