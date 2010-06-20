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"التحالف": اعتراض 11 طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية

تدمير طائرة بدون طيار مفخخة استهدفت مدينة نجران

أكدت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اليوم اعتراض ما مجموعه 11 طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها اليوم ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرة إلى أن المحاولات العدائية كافة للمليشيا تم اعتراضها وتدميرها.

وأوضحت قوات التحالف أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة نجران.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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"التحالف": اعتراض 11 طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية
سبق

أكدت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اليوم اعتراض ما مجموعه 11 طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها اليوم ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرة إلى أن المحاولات العدائية كافة للمليشيا تم اعتراضها وتدميرها.

وأوضحت قوات التحالف أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة نجران.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
08:24 PM
اخر تعديل
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
07:47 AM

"التحالف": اعتراض 11 طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية

تدمير طائرة بدون طيار مفخخة استهدفت مدينة نجران

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
8,005

أكدت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اليوم اعتراض ما مجموعه 11 طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها اليوم ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرة إلى أن المحاولات العدائية كافة للمليشيا تم اعتراضها وتدميرها.

وأوضحت قوات التحالف أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة نجران.

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