رئيس "قفل جازان" يلتقي رئيس المخفر والبلدية ويتابع ميدانيًا الالتزام بالإجراءات الوقائية

"السبيعي" قام بجولة تفقدية على المحال التي يرتادها المتسوقون بالمركز

التقى رئيس مركز القفل التابع لمحافظة صامطة سحمان بن مبارك السبيعي مساء اليوم الاثنين رئيس مخفر القفل المقدم موسى عكور ورئيس بلدية المركز المكلف منصور صميلي وذلك في لقاء لمناقشة مدى التزام المراكز التجارية بالإجراءات الوقائية وكذلك تقيد أهالي المركز والقرى التابعة له بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوصى الجميع بالمتابعة وتكثيف الرقابة الميدانية خلال فترة عيد الفطر المبارك وحث المواطنين في الأسواق والميادين العامة على تطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بها حفاظًا على صحتهم وتقيدًا بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

وفي نهاية اللقاء، قام رئيس مركز القفل بجولة تفقدية على المحال التي يرتادها المتسوقون بالمركز للتأكد من مدى التزام تلك المحال بتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية الخاصة بجائحة كورونا ورفع درجة الامتثال ورفع مستوى الالتزام والوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.

وشدد رئيس مركز القفل على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتفعيل تطبيق توكلنا وضرورة تطبيق العقوبات والمخالفات على الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ومتابعة من قِبل محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمنتزهات العامة تعزيزًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.