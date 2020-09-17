وفق الهوية المعتمدة.. أمانة القصيم تكثف استعداداتها لمناسبة اليوم الوطني الـ90

تجميل الطرق والميادين وإضاءة المباني الحكومية وتفعيل الدور التطوعي

تكثف أمانة منطقة القصيم استعداداتها لمناسبة اليوم الوطني 90 بأعمال تجميل الطرق والميادين وإضاءة المباني الحكومية وتفعيل الدور التطوعي.

وأوضحت الأمانة أنه تم تركيب (1245) لوحة إعلانية بالطرق العامة والميادين وفق هوية اليوم الوطني، بالإضافة إلى تركيب أكثر من (24) ألف علم وطني، وإضاءة (201) مبنى بالإضاءة التجميلية، بالإضافة إلى تجميل (28) ألف عمود إنارة وإنارة (38) جسراً بأعمال الإضاءة التجميلية الوطنية.

وفي سياق التفاعل مع المجتمع المحلي أطلقت أمانة منطقة القصيم برنامجًا تطوعيًّا للمشاركة في أعمال تنظيم المناسبات والفعاليات، وتم تجهيز أكثر من (55) ألف هدية للتوزيع في المواقع العامة والمنتزهات والحدائق ومواقع الأنشطة الوطنية.