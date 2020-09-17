النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفق الهوية المعتمدة.. أمانة القصيم تكثف استعداداتها لمناسبة اليوم الوطني الـ90

تجميل الطرق والميادين وإضاءة المباني الحكومية وتفعيل الدور التطوعي

تكثف أمانة منطقة القصيم استعداداتها لمناسبة اليوم الوطني 90 بأعمال تجميل الطرق والميادين وإضاءة المباني الحكومية وتفعيل الدور التطوعي.

وأوضحت الأمانة أنه تم تركيب (1245) لوحة إعلانية بالطرق العامة والميادين وفق هوية اليوم الوطني، بالإضافة إلى تركيب أكثر من (24) ألف علم وطني، وإضاءة (201) مبنى بالإضاءة التجميلية، بالإضافة إلى تجميل (28) ألف عمود إنارة وإنارة (38) جسراً بأعمال الإضاءة التجميلية الوطنية.

وفي سياق التفاعل مع المجتمع المحلي أطلقت أمانة منطقة القصيم برنامجًا تطوعيًّا للمشاركة في أعمال تنظيم المناسبات والفعاليات، وتم تجهيز أكثر من (55) ألف هدية للتوزيع في المواقع العامة والمنتزهات والحدائق ومواقع الأنشطة الوطنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفق الهوية المعتمدة.. أمانة القصيم تكثف استعداداتها لمناسبة اليوم الوطني الـ90
سبق

تكثف أمانة منطقة القصيم استعداداتها لمناسبة اليوم الوطني 90 بأعمال تجميل الطرق والميادين وإضاءة المباني الحكومية وتفعيل الدور التطوعي.

وأوضحت الأمانة أنه تم تركيب (1245) لوحة إعلانية بالطرق العامة والميادين وفق هوية اليوم الوطني، بالإضافة إلى تركيب أكثر من (24) ألف علم وطني، وإضاءة (201) مبنى بالإضاءة التجميلية، بالإضافة إلى تجميل (28) ألف عمود إنارة وإنارة (38) جسراً بأعمال الإضاءة التجميلية الوطنية.

وفي سياق التفاعل مع المجتمع المحلي أطلقت أمانة منطقة القصيم برنامجًا تطوعيًّا للمشاركة في أعمال تنظيم المناسبات والفعاليات، وتم تجهيز أكثر من (55) ألف هدية للتوزيع في المواقع العامة والمنتزهات والحدائق ومواقع الأنشطة الوطنية.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
04:44 PM

وفق الهوية المعتمدة.. أمانة القصيم تكثف استعداداتها لمناسبة اليوم الوطني الـ90

تجميل الطرق والميادين وإضاءة المباني الحكومية وتفعيل الدور التطوعي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
0
474

تكثف أمانة منطقة القصيم استعداداتها لمناسبة اليوم الوطني 90 بأعمال تجميل الطرق والميادين وإضاءة المباني الحكومية وتفعيل الدور التطوعي.

وأوضحت الأمانة أنه تم تركيب (1245) لوحة إعلانية بالطرق العامة والميادين وفق هوية اليوم الوطني، بالإضافة إلى تركيب أكثر من (24) ألف علم وطني، وإضاءة (201) مبنى بالإضاءة التجميلية، بالإضافة إلى تجميل (28) ألف عمود إنارة وإنارة (38) جسراً بأعمال الإضاءة التجميلية الوطنية.

وفي سياق التفاعل مع المجتمع المحلي أطلقت أمانة منطقة القصيم برنامجًا تطوعيًّا للمشاركة في أعمال تنظيم المناسبات والفعاليات، وتم تجهيز أكثر من (55) ألف هدية للتوزيع في المواقع العامة والمنتزهات والحدائق ومواقع الأنشطة الوطنية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,102
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,982
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,790
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,640

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة