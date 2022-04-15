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ماذا قالت تقارير الاستخبارات الأمريكية عن قصة "صنع كورونا في مختبر صيني"؟

رئيس هيئة الأركان المشتركة: لدينا معلومات كثيرة والأدلة تشير إلى أنه طبيعي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، أن معلوماتها الاستخباراتية تشير إلى أن فيروس كورونا، نشأ في ظروف طبيعية على الأرجح؛ لافتة إلى تعذر تأكيد ذلك بشكل قاطع بعد.

ورداً على طلب التعليق على الافتراضات التي تقول إن الفيروس صُنع في مختبر صيني، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي؛ إن "هناك شائعات ومزايدات كثيرة في مختلف وسائل الإعلام والمدونات.. ولدينا معلومات استخباراتية كثيرة للنظر فيها".

وتابع: "حتى هذه اللحظة لم نتوصل إلى استنتاج، لكن الأدلة تشير إلى أنه طبيعي.. وعموماً لا يمكننا الجزم حتى الآن"، طبقاً لـ "رويترز".

وتروّج تقارير إعلامية منذ فبراير الماضي، تؤكّد أن فيروس كورونا تمّ تخليقه في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين؛ الأمر الذي نفاه المعهد بشدة.

ونشرت مجموعة من العلماء في مجلة Lancet العلمية الطبية في فبراير الماضي تقريراً، انتقدت فيه نظريات المؤامرة ودعت إلى عدم نشر الشائعات وإثارة الرعب، مؤكدة أن أغلبية العلماء توصلوا إلى استنتاج أن مصدر الفيروس، هو الحياة البرية.

فيروس كورونا الجديد أمريكا بنتاغون

الرئيسية/ أخبار العالم

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ماذا قالت تقارير الاستخبارات الأمريكية عن قصة "صنع كورونا في مختبر صيني"؟
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، أن معلوماتها الاستخباراتية تشير إلى أن فيروس كورونا، نشأ في ظروف طبيعية على الأرجح؛ لافتة إلى تعذر تأكيد ذلك بشكل قاطع بعد.

ورداً على طلب التعليق على الافتراضات التي تقول إن الفيروس صُنع في مختبر صيني، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي؛ إن "هناك شائعات ومزايدات كثيرة في مختلف وسائل الإعلام والمدونات.. ولدينا معلومات استخباراتية كثيرة للنظر فيها".

وتابع: "حتى هذه اللحظة لم نتوصل إلى استنتاج، لكن الأدلة تشير إلى أنه طبيعي.. وعموماً لا يمكننا الجزم حتى الآن"، طبقاً لـ "رويترز".

وتروّج تقارير إعلامية منذ فبراير الماضي، تؤكّد أن فيروس كورونا تمّ تخليقه في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين؛ الأمر الذي نفاه المعهد بشدة.

ونشرت مجموعة من العلماء في مجلة Lancet العلمية الطبية في فبراير الماضي تقريراً، انتقدت فيه نظريات المؤامرة ودعت إلى عدم نشر الشائعات وإثارة الرعب، مؤكدة أن أغلبية العلماء توصلوا إلى استنتاج أن مصدر الفيروس، هو الحياة البرية.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:44 AM

ماذا قالت تقارير الاستخبارات الأمريكية عن قصة "صنع كورونا في مختبر صيني"؟

رئيس هيئة الأركان المشتركة: لدينا معلومات كثيرة والأدلة تشير إلى أنه طبيعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، أن معلوماتها الاستخباراتية تشير إلى أن فيروس كورونا، نشأ في ظروف طبيعية على الأرجح؛ لافتة إلى تعذر تأكيد ذلك بشكل قاطع بعد.

ورداً على طلب التعليق على الافتراضات التي تقول إن الفيروس صُنع في مختبر صيني، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي؛ إن "هناك شائعات ومزايدات كثيرة في مختلف وسائل الإعلام والمدونات.. ولدينا معلومات استخباراتية كثيرة للنظر فيها".

وتابع: "حتى هذه اللحظة لم نتوصل إلى استنتاج، لكن الأدلة تشير إلى أنه طبيعي.. وعموماً لا يمكننا الجزم حتى الآن"، طبقاً لـ "رويترز".

وتروّج تقارير إعلامية منذ فبراير الماضي، تؤكّد أن فيروس كورونا تمّ تخليقه في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين؛ الأمر الذي نفاه المعهد بشدة.

ونشرت مجموعة من العلماء في مجلة Lancet العلمية الطبية في فبراير الماضي تقريراً، انتقدت فيه نظريات المؤامرة ودعت إلى عدم نشر الشائعات وإثارة الرعب، مؤكدة أن أغلبية العلماء توصلوا إلى استنتاج أن مصدر الفيروس، هو الحياة البرية.

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