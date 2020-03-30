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لليوم الثاني .. إيطاليا: تراجع عدد الوفيات وتسجيل أقل زيادة يومية في الإصابات الجديدة

إجمالي الإصابة المؤكدة 97689 حالة

تراجع عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا لليوم الثاني على التوالي، الأحد؛ لكن لا يزال من شبه المؤكّد أن تشهد البلاد تمديداً لإجراءات الاحتواء الصارمة المفروضة.

وقالت هيئة الحماية المدنية إن عدد حالات الوفاة ارتفع 756 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصبح 10779 حالة، وهو أكثر من ثلث إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم.

والعدد الجديد أقل بفارق 133 عن عدد حالات الوفاة المسجلة يوم السبت ويبلغ 889، عندما تراجعت الأعداد من مستوى قياسي مرتفع سجلته السلطات يوم الجمعة ويبلغ 919.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا يوم الأحد إلى 97689 من 92472 حالة، مسجلاً أقل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة الجديدة منذ يوم الأربعاء.

ولكن من المرجح أن يتم تمديد القيود المفروضة على جميع الأنشطة عدا الضرورية منها، والمفترض أن تنقضي يوم الجمعة، بشكل رسمي قريباً.

فيروس كورونا الجديد إيطاليا

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لليوم الثاني .. إيطاليا: تراجع عدد الوفيات وتسجيل أقل زيادة يومية في الإصابات الجديدة
سبق

تراجع عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا لليوم الثاني على التوالي، الأحد؛ لكن لا يزال من شبه المؤكّد أن تشهد البلاد تمديداً لإجراءات الاحتواء الصارمة المفروضة.

وقالت هيئة الحماية المدنية إن عدد حالات الوفاة ارتفع 756 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصبح 10779 حالة، وهو أكثر من ثلث إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم.

والعدد الجديد أقل بفارق 133 عن عدد حالات الوفاة المسجلة يوم السبت ويبلغ 889، عندما تراجعت الأعداد من مستوى قياسي مرتفع سجلته السلطات يوم الجمعة ويبلغ 919.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا يوم الأحد إلى 97689 من 92472 حالة، مسجلاً أقل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة الجديدة منذ يوم الأربعاء.

ولكن من المرجح أن يتم تمديد القيود المفروضة على جميع الأنشطة عدا الضرورية منها، والمفترض أن تنقضي يوم الجمعة، بشكل رسمي قريباً.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
08:45 AM

لليوم الثاني .. إيطاليا: تراجع عدد الوفيات وتسجيل أقل زيادة يومية في الإصابات الجديدة

إجمالي الإصابة المؤكدة 97689 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجع عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا لليوم الثاني على التوالي، الأحد؛ لكن لا يزال من شبه المؤكّد أن تشهد البلاد تمديداً لإجراءات الاحتواء الصارمة المفروضة.

وقالت هيئة الحماية المدنية إن عدد حالات الوفاة ارتفع 756 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصبح 10779 حالة، وهو أكثر من ثلث إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم.

والعدد الجديد أقل بفارق 133 عن عدد حالات الوفاة المسجلة يوم السبت ويبلغ 889، عندما تراجعت الأعداد من مستوى قياسي مرتفع سجلته السلطات يوم الجمعة ويبلغ 919.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا يوم الأحد إلى 97689 من 92472 حالة، مسجلاً أقل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة الجديدة منذ يوم الأربعاء.

ولكن من المرجح أن يتم تمديد القيود المفروضة على جميع الأنشطة عدا الضرورية منها، والمفترض أن تنقضي يوم الجمعة، بشكل رسمي قريباً.

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