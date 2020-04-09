"البكري": تجربة المملكة الناجحة في التعامل مع "كورونا" تُدَرّس

قال: الأزمة علّمتنا ضرورة الجاهزية ودعم الصناعة الوطنية

أكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للخدمات البريدية واللوجستية المهندس خالد البكري، أن الوضع ما بعد أزمة فيروس كورونا لن يكون على حال ما قبل الأزمة؛ خصوصًا في مجال التحول التقني في شتى الأنشطة الاقتصادية؛ فكل المبادرات التي نتوقع أن تأخذ فترة زمنية تقاس بالسنوات أطلقت في أسابيع، والتجربة السعودية في هذا الشأن سوف تكون "قصة تجربة تحكى للأجيال القادمة".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظّمته -عبر الأثير- اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، وأدار حواراتها عضو اللجنة عثمان الزهراني، وتركزت حول "مستقبل القطاع اللوجيستي بالمملكة وتحديات أزمة الكورونا".

وقال البكري: إن الظروف كانت مفاجئة، لكن ردة الفعل الرسمية السعودية كانت سريعة والقرارات استباقية جنّبتنا الكثير من المشاكل، وجعلتنا نحصد العديد من النتائج، ودفعتنا للعمل على الاستفادة من الأزمة لنكون أكثر قوة وتماسكًا؛ فنحن في ظل هذه الظروف لم نشعر بضرر ولله الحمد، ولم تتعطل الخدمات؛ فكل شيء متوفر بحمد الله، ويكفي من باب المثال انطلاق التجارة الإلكترونية بشكل كبير؛ فقد انطلقت تطبيقات ومنصات خدمات المجتمع وربطت بين مقدمي الخدمة والمستفيدين وفتحت أبواب فرص كثيرة للعمل وكانت عند مستوى الحدث.

وبنى "البكري" تلك النتيجة على التناغم الكبير والمبادرات العديدة، واللجان التي تم تشكيلها لتتعامل مع كل المراحل ومنها لجان ما بعد الأزمة؛ فضلًا عن التعاون الكبير بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة.

وأفاد بأننا كمواطنين متواجدون في منازلنا؛ لكن ثمة عناصر وممثلين لجهات حكومية تسهر على راحتنا مثل: رجال الأمن ورجال الصحة، ويعمل معهم قطاعات أخرى ومنهم موظفو خدمات الدعم اللوجستي في منصات التوصيل، وغيرهم ممن ساهم في سلامة الحياة واستمرار التناغم دون الشعور بالنقص في أي مجال.

وأعرب عن تفاؤله بالمستقبل، خصوصًا على صعيد التحول التقني ودخول الذكاء الصناعي، الذي بدأته بعض المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بشكل سريع؛ مما يؤكد أن الوضع ما بعد الجائحة لن يكون كما كان قبلها؛ خاصة أن المملكة تُعَد من الدول السبّاقة في هذه المجالات.. مؤكدًا أن الشركات التي لا تتفاعل مع الوضع الجديد يمكن أن تختفي وتخرج من السوق.

وبناء على النجاحات التي تحققت، والتي سوف تتحقق، أشار البكري إلى أن الأزمة رغم ما أحدثته من وضع غير طبيعي؛ لكنها أوضحت للجميع على الصعيدين الإقليمي والدولي مستوى وقدرة المملكة على التعامل مع الأزمات، ونتوقع أن يتم دراسة التجربة السعودية في هذا الشأن على المستوى العالمي.

ومضى يقول: إننا -من خلال الأزمة- تَعَلّمنا ضرورة تواجد الجاهزية تجاه مثل هذه الأزمات، وأن نسير وفق الطريق الذي سِرنا عليه في دعم الصناعة الوطنية وتطويرها، حتى نصل إلى مرحلة كبيرة من الاكتفاء الذاتي من العديد من المنتجات، وأن تلبي مصانعنا الوطنية الحاجة المحلية.

وأضاف: سوف نخرج من الأزمة في وضع أقوى بإذن الله، ونتوقع خلال سنوات قليلة أن نحقق الكثير من الإنجازات، مع الاعتراف بوجود بعض التحديات التي سوف نسعى على تحسينها.

وفي مداخلة لرئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي قال إنه يحق لنا أن نفخر بما تَحقق خلال هذه الأزمة؛ خصوصًا على صعيد الاستثمار في العنصر البشري.