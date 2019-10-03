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"مطار الملك خالد" يتخطى أكثر من 100 ألف مسافر في يوم

حسب إحصائيات شركة "مطارات الرياض" ويُعد الأعلى منذ افتتاحه

كشفت التقارير الإحصائية الصادرة عن شركة "مطارات الرياض"، أن مطار الملك خالد الدولي خلال أقل من شهر، تخطى إجمالي عدد المسافرين (القادمين والمغادرين) مليونيْ مسافر للفترة من (5 أغسطس وحتى 31 أغسطس)؛ والتي يتخللها موسما الحج والعودة للمدارس للعام الحالي 1440هـ/ 2019م.

وبلغت نسبة الزيادة 2.8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2018م، كما تمكّن مطار الملك خالد من خدمة أكثر من 81 ألف مسافر يوميًّا؛ فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات 15.101، بمعدل زيادة بلغت نسبته 2.3% عن العام المنصرم، بمعدل يومي بلغ 559 رحلة، كما بلغ إجمالي أعداد قطع الأمتعة 1.828.198 قطعة.

كما أشارت الإحصائيات إلى أن يوم (7 ذو الحجة الموافق 8 أغسطس 2019م) هو اليوم الأكثر حركة في عدد المسافرين (القادمين والمغادرين) والأعلى منذ افتتاح مطار العاصمة في عام 1983م؛ حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين خلال هذا اليوم 101.510 مسافرًا.

وتَصَدّرت مدينة جدة أكثرَ وجهات السفر الداخلية من مطار الملك خالد الدولي؛ من حيث عدد المسافرين المغادرين والقادمين، وأما على المستوى الدولي، فقد سجلت مدينة دبي الرقم الأعلى بالنسبة لعدد الرحلات الدولية المغادرة والقادمة لمطار الملك خالد الدولي.

واستجابةً للنمو المتوقع في أعداد المسافرين والرحلات وأعداد الأمتعة، طبقت "مطارات الرياض" مؤخرًا، آلية جديدة لإجراءات الأمتعة للرحلات المواصلة (الترانزيت) بين الرحلات الدولية والداخلية في مطار الملك خالد الدولي، والتي تهدف إلى تسريع إجراءات الأمتعة ووصولها مباشرةً إلى الوجهة النهائية للمسافرين؛ لتوفير وقت وجهد مسافري مطار العاصمة؛ حيث تعمل هذه الآلية على تحسين تجربة المسافرين من خلال تسهيل تنقلهم بين الرحلات؛ مما سيساهم في زيادة حركة المسافرين.

والجدير بالذكر أن شركة "مطارات الرياض"، مع كل بداية موسم، تعمل وفق خطة استراتيجية بالتعاون مع شركائها لخدمة مرتادي ومسافري مطار الملك خالد وفق أفضل المعايير، وتثمن الشركة جهود كل الشركاء ومساهمتهم في رفع الكفاءة التشغيلية، لتحسين تجربة المسافرين وتسهيل حركتهم خلال فترات المواسم التي تتضاعف فيها أعداد المسافرين عن المعدل اليومي الطبيعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مطار الملك خالد" يتخطى أكثر من 100 ألف مسافر في يوم
سبق

كشفت التقارير الإحصائية الصادرة عن شركة "مطارات الرياض"، أن مطار الملك خالد الدولي خلال أقل من شهر، تخطى إجمالي عدد المسافرين (القادمين والمغادرين) مليونيْ مسافر للفترة من (5 أغسطس وحتى 31 أغسطس)؛ والتي يتخللها موسما الحج والعودة للمدارس للعام الحالي 1440هـ/ 2019م.

وبلغت نسبة الزيادة 2.8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2018م، كما تمكّن مطار الملك خالد من خدمة أكثر من 81 ألف مسافر يوميًّا؛ فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات 15.101، بمعدل زيادة بلغت نسبته 2.3% عن العام المنصرم، بمعدل يومي بلغ 559 رحلة، كما بلغ إجمالي أعداد قطع الأمتعة 1.828.198 قطعة.

كما أشارت الإحصائيات إلى أن يوم (7 ذو الحجة الموافق 8 أغسطس 2019م) هو اليوم الأكثر حركة في عدد المسافرين (القادمين والمغادرين) والأعلى منذ افتتاح مطار العاصمة في عام 1983م؛ حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين خلال هذا اليوم 101.510 مسافرًا.

وتَصَدّرت مدينة جدة أكثرَ وجهات السفر الداخلية من مطار الملك خالد الدولي؛ من حيث عدد المسافرين المغادرين والقادمين، وأما على المستوى الدولي، فقد سجلت مدينة دبي الرقم الأعلى بالنسبة لعدد الرحلات الدولية المغادرة والقادمة لمطار الملك خالد الدولي.

واستجابةً للنمو المتوقع في أعداد المسافرين والرحلات وأعداد الأمتعة، طبقت "مطارات الرياض" مؤخرًا، آلية جديدة لإجراءات الأمتعة للرحلات المواصلة (الترانزيت) بين الرحلات الدولية والداخلية في مطار الملك خالد الدولي، والتي تهدف إلى تسريع إجراءات الأمتعة ووصولها مباشرةً إلى الوجهة النهائية للمسافرين؛ لتوفير وقت وجهد مسافري مطار العاصمة؛ حيث تعمل هذه الآلية على تحسين تجربة المسافرين من خلال تسهيل تنقلهم بين الرحلات؛ مما سيساهم في زيادة حركة المسافرين.

والجدير بالذكر أن شركة "مطارات الرياض"، مع كل بداية موسم، تعمل وفق خطة استراتيجية بالتعاون مع شركائها لخدمة مرتادي ومسافري مطار الملك خالد وفق أفضل المعايير، وتثمن الشركة جهود كل الشركاء ومساهمتهم في رفع الكفاءة التشغيلية، لتحسين تجربة المسافرين وتسهيل حركتهم خلال فترات المواسم التي تتضاعف فيها أعداد المسافرين عن المعدل اليومي الطبيعي.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
10:52 AM

"مطار الملك خالد" يتخطى أكثر من 100 ألف مسافر في يوم

حسب إحصائيات شركة "مطارات الرياض" ويُعد الأعلى منذ افتتاحه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت التقارير الإحصائية الصادرة عن شركة "مطارات الرياض"، أن مطار الملك خالد الدولي خلال أقل من شهر، تخطى إجمالي عدد المسافرين (القادمين والمغادرين) مليونيْ مسافر للفترة من (5 أغسطس وحتى 31 أغسطس)؛ والتي يتخللها موسما الحج والعودة للمدارس للعام الحالي 1440هـ/ 2019م.

وبلغت نسبة الزيادة 2.8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2018م، كما تمكّن مطار الملك خالد من خدمة أكثر من 81 ألف مسافر يوميًّا؛ فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات 15.101، بمعدل زيادة بلغت نسبته 2.3% عن العام المنصرم، بمعدل يومي بلغ 559 رحلة، كما بلغ إجمالي أعداد قطع الأمتعة 1.828.198 قطعة.

كما أشارت الإحصائيات إلى أن يوم (7 ذو الحجة الموافق 8 أغسطس 2019م) هو اليوم الأكثر حركة في عدد المسافرين (القادمين والمغادرين) والأعلى منذ افتتاح مطار العاصمة في عام 1983م؛ حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين خلال هذا اليوم 101.510 مسافرًا.

وتَصَدّرت مدينة جدة أكثرَ وجهات السفر الداخلية من مطار الملك خالد الدولي؛ من حيث عدد المسافرين المغادرين والقادمين، وأما على المستوى الدولي، فقد سجلت مدينة دبي الرقم الأعلى بالنسبة لعدد الرحلات الدولية المغادرة والقادمة لمطار الملك خالد الدولي.

واستجابةً للنمو المتوقع في أعداد المسافرين والرحلات وأعداد الأمتعة، طبقت "مطارات الرياض" مؤخرًا، آلية جديدة لإجراءات الأمتعة للرحلات المواصلة (الترانزيت) بين الرحلات الدولية والداخلية في مطار الملك خالد الدولي، والتي تهدف إلى تسريع إجراءات الأمتعة ووصولها مباشرةً إلى الوجهة النهائية للمسافرين؛ لتوفير وقت وجهد مسافري مطار العاصمة؛ حيث تعمل هذه الآلية على تحسين تجربة المسافرين من خلال تسهيل تنقلهم بين الرحلات؛ مما سيساهم في زيادة حركة المسافرين.

والجدير بالذكر أن شركة "مطارات الرياض"، مع كل بداية موسم، تعمل وفق خطة استراتيجية بالتعاون مع شركائها لخدمة مرتادي ومسافري مطار الملك خالد وفق أفضل المعايير، وتثمن الشركة جهود كل الشركاء ومساهمتهم في رفع الكفاءة التشغيلية، لتحسين تجربة المسافرين وتسهيل حركتهم خلال فترات المواسم التي تتضاعف فيها أعداد المسافرين عن المعدل اليومي الطبيعي.

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