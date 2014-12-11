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فيديو المراوغات والانقضاض .. هكذا أمسك هندي بأفعى ضخمة

مقطع تداولته منصات التواصل .. خطورة وتهور انتهت بمفاجأة

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلاً هندياً يحاول الإمساك بثعبان ضخم في حقل أرز في إحدى مدن جنوب الهند.

وحاول الرجل الإمساك بالثعبان بطرق عديدة دون جدوى، حيث كان الثعبان في حالة تأهب للانقضاض، وكان يحاول الانقضاض على الرجل ولدغه في كل مرة كان يحاول الاقتراب منه.

وبحسب ما نشرته اليوم وكالة "سبوتنيك" بعدها حاول الرجل تثبيت الثعبان عن طريق عصى طويلة، ولكن المراوغات السريعة للثعبان حالت دون أن يتمكن الرجل من تثبيته، وفي نهاية المقطع يضطر الرجل لخلع قميصه والتلويح به في وجه الثعبان لتشتيت انتباهه، ويلتف حوله خلسة ويمسكه بسرعة لافتة.

وكانت المفاجأة الحقيقية عندما رفع الرجل الثعبان عالياً وظهر حجمه الحقيقي، حيث يبلغ طول الثعبان نحو 3 أمتار ونصف المتر.

ثعبان ضخم حقل أرز الهند

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فيديو المراوغات والانقضاض .. هكذا أمسك هندي بأفعى ضخمة
سبق

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلاً هندياً يحاول الإمساك بثعبان ضخم في حقل أرز في إحدى مدن جنوب الهند.

وحاول الرجل الإمساك بالثعبان بطرق عديدة دون جدوى، حيث كان الثعبان في حالة تأهب للانقضاض، وكان يحاول الانقضاض على الرجل ولدغه في كل مرة كان يحاول الاقتراب منه.

وبحسب ما نشرته اليوم وكالة "سبوتنيك" بعدها حاول الرجل تثبيت الثعبان عن طريق عصى طويلة، ولكن المراوغات السريعة للثعبان حالت دون أن يتمكن الرجل من تثبيته، وفي نهاية المقطع يضطر الرجل لخلع قميصه والتلويح به في وجه الثعبان لتشتيت انتباهه، ويلتف حوله خلسة ويمسكه بسرعة لافتة.

وكانت المفاجأة الحقيقية عندما رفع الرجل الثعبان عالياً وظهر حجمه الحقيقي، حيث يبلغ طول الثعبان نحو 3 أمتار ونصف المتر.

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
10:57 AM

فيديو المراوغات والانقضاض .. هكذا أمسك هندي بأفعى ضخمة

مقطع تداولته منصات التواصل .. خطورة وتهور انتهت بمفاجأة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,003

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلاً هندياً يحاول الإمساك بثعبان ضخم في حقل أرز في إحدى مدن جنوب الهند.

وحاول الرجل الإمساك بالثعبان بطرق عديدة دون جدوى، حيث كان الثعبان في حالة تأهب للانقضاض، وكان يحاول الانقضاض على الرجل ولدغه في كل مرة كان يحاول الاقتراب منه.

وبحسب ما نشرته اليوم وكالة "سبوتنيك" بعدها حاول الرجل تثبيت الثعبان عن طريق عصى طويلة، ولكن المراوغات السريعة للثعبان حالت دون أن يتمكن الرجل من تثبيته، وفي نهاية المقطع يضطر الرجل لخلع قميصه والتلويح به في وجه الثعبان لتشتيت انتباهه، ويلتف حوله خلسة ويمسكه بسرعة لافتة.

وكانت المفاجأة الحقيقية عندما رفع الرجل الثعبان عالياً وظهر حجمه الحقيقي، حيث يبلغ طول الثعبان نحو 3 أمتار ونصف المتر.

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