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الصين تعلن تعافي 94 % من المصابين بفيروس كورونا

قالت: 1562 شخصاً فقط ما زالوا في المستشفيات حالياً

فجّرت بكين مفاجأة بإعلانها شفاء 94 %من جميع المصابين بفيروس كورونا، وفقاً لبيانات صادرة عن لجنة الصحة في الصين؛ ذكرت فيها أن 1562 شخصاً فقط ما زالوا في المستشفيات حالياً.

وفيما يتناقص عدد المصابين بالفيروس التاجي في الصين كل يوم، وفقاً لأحدث البيانات، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكّدة بعدوى فيروس كورونا في البر الرئيس للصين 81639 حالة، شفي منها 76751 شخصاً وغادروا المستشفيات، وهو ما يمثل 94 % من إجمالي عدد الحالات.

وأعلنت بكين أيضاً أربع حالات وفاة جديدة، أمس الجمعة؛ أي أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 3326 حتى يوم أمس.

ووفق "روسيا اليوم" سجّلت الصين، اليوم السبت، 19 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، تراجعاً من 31 حالة، أمس الجمعة؛ من بينها حالة إصابة في إقليم هوبي بوسط الصين؛ بؤرة تفشي الفيروس في البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، إن من بين الحالات الجديدة 18 لمسافرين قادمين من الخارج، وإن انتشار الوباء في البلاد ككل توقف.

ويوم ‏‏11 مارس الماضي، صنّفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏"كوفيد-19" الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، وباءً عالمياً (جائحة).‏

فيروس كورونا الجديد

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الصين تعلن تعافي 94 % من المصابين بفيروس كورونا
سبق

فجّرت بكين مفاجأة بإعلانها شفاء 94 %من جميع المصابين بفيروس كورونا، وفقاً لبيانات صادرة عن لجنة الصحة في الصين؛ ذكرت فيها أن 1562 شخصاً فقط ما زالوا في المستشفيات حالياً.

وفيما يتناقص عدد المصابين بالفيروس التاجي في الصين كل يوم، وفقاً لأحدث البيانات، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكّدة بعدوى فيروس كورونا في البر الرئيس للصين 81639 حالة، شفي منها 76751 شخصاً وغادروا المستشفيات، وهو ما يمثل 94 % من إجمالي عدد الحالات.

وأعلنت بكين أيضاً أربع حالات وفاة جديدة، أمس الجمعة؛ أي أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 3326 حتى يوم أمس.

ووفق "روسيا اليوم" سجّلت الصين، اليوم السبت، 19 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، تراجعاً من 31 حالة، أمس الجمعة؛ من بينها حالة إصابة في إقليم هوبي بوسط الصين؛ بؤرة تفشي الفيروس في البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، إن من بين الحالات الجديدة 18 لمسافرين قادمين من الخارج، وإن انتشار الوباء في البلاد ككل توقف.

ويوم ‏‏11 مارس الماضي، صنّفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏"كوفيد-19" الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، وباءً عالمياً (جائحة).‏

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
10:44 AM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
11:01 AM

الصين تعلن تعافي 94 % من المصابين بفيروس كورونا

قالت: 1562 شخصاً فقط ما زالوا في المستشفيات حالياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فجّرت بكين مفاجأة بإعلانها شفاء 94 %من جميع المصابين بفيروس كورونا، وفقاً لبيانات صادرة عن لجنة الصحة في الصين؛ ذكرت فيها أن 1562 شخصاً فقط ما زالوا في المستشفيات حالياً.

وفيما يتناقص عدد المصابين بالفيروس التاجي في الصين كل يوم، وفقاً لأحدث البيانات، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكّدة بعدوى فيروس كورونا في البر الرئيس للصين 81639 حالة، شفي منها 76751 شخصاً وغادروا المستشفيات، وهو ما يمثل 94 % من إجمالي عدد الحالات.

وأعلنت بكين أيضاً أربع حالات وفاة جديدة، أمس الجمعة؛ أي أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 3326 حتى يوم أمس.

ووفق "روسيا اليوم" سجّلت الصين، اليوم السبت، 19 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، تراجعاً من 31 حالة، أمس الجمعة؛ من بينها حالة إصابة في إقليم هوبي بوسط الصين؛ بؤرة تفشي الفيروس في البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، إن من بين الحالات الجديدة 18 لمسافرين قادمين من الخارج، وإن انتشار الوباء في البلاد ككل توقف.

ويوم ‏‏11 مارس الماضي، صنّفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏"كوفيد-19" الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، وباءً عالمياً (جائحة).‏

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