مقتل "البغدادي" زعيم تنظيم "داعش" في غارة جوية أمريكية شمال غرب سوريا

الاستخبارات الأمريكية ساعدت على تحديد مكانه .. و"ترامب" بصدد الإدلاء بـ "إعلان كبير"

أكّد مصدرٌ بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن أبوبكر البغدادي؛ زعيم "داعش"، استُهدف بغارة جوية، شمال غرب سوريا، أمس السبت، طبقاً لـشبكة "سي إن إن".

ووفقاً لمصدر أمريكي فإن وكالة الاستخبارات الأمريكية ساعدت على تحديد مكان البغدادي؛ في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب؛ بصدد الإدلاء بـ "إعلان كبير"، اليوم الأحد.

ونشر الرئيس الأمريكي تغريدة على صفحته بـ "تويتر"، قال فيها "أمر كبير للغاية قد حصل للتو"، دون تقديم أيّ تفاصيل إضافية.

يُذكر أن البغدادي؛ أمضى السنوات الخمس الماضية مختبئاً قبل ظهورٍ مفاجئ لشخصٍ قيل إنه البغدادي، عبر مقطع فيديو نشرته وكالة الفرقان؛ الجناح الإعلامي لتنظيم داعش.