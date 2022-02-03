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البنك العربي الوطني يدشن مقهى "يمام" بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية

امتدادًا لمبادراته المجتمعية الهادفة إلى توفير الدعم وتمكين الأسر المنتجة

دشن البنك العربي الوطني، امتدادًا لسلسلة مبادراته المجتمعية الموجهة لدعم وتمكين الأسر المنتجة، مقهىً جديدًا في بهو مبنى الإدارة العامة للبنك في الرياض، إلى جانب جناح لتقديم المأكولات في ساحة المطاعم التابعة للبنك، والعائدة للأسر المنتجة؛ بهدف تحفيز ودعم أصحابها لعرض وتسويق منتجاتهم.

وجاء تدشين مقهى "يمام" بالتعاون بين البنك العربي الوطني وبنك التنمية الاجتماعية، ضمن الجهود المشتركة لتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين الأسر المنتجة؛ حيث قام بافتتاح المقهى كل من إبراهيم بن حمد الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، وعبيد بن عبدالله الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني، وبحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين لدى الجانبين.

وتأتي هذه الخطوة تحت مظلة مبادرة "من حقهم علينا.. دعمهم وتشجيعهم" التي أطلقها البنك العربي الوطني في وقت سابق في سياق حرصه على تشجيع مشاريع الأسر المنتجة على تطوير أعمالها وتسويق منتجاتها وتنمية عوائدها، عبر إتاحة التسهيلات اللازمة أمامها.

وأشاد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية بهذه المبادرة، التي عززت من تجربة منافذ "يمام كافيه" التي بدأ بنك التنمية بتنفيذها في مقراته منذ عام 2019، وسجلت نجاحات مميزة؛ مما دفع إلى توسيع نطاقها مع شركاء النجاح في القطاعين العام والخاص، ليرتفع عددها اليوم إلى 87 فرعًا.

وأشار إلى أن فكرة "يمام كافيه" تتمحور حول توفير عدة مواقع متخصصة ومهيأة لدعم الأسرة المنتجة العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، ولتعمل في تقديم خدمات الإعاشة في المنافذ المجهزة وفق أفضل الممارسات المعتمدة فنيًّا وتجاريًّا لتحقيق عوائد مالية مجزية ومستدامة عبر تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة بأيد سعودية.

ولفت "الراشد" إلى ارتفاع إجمالية تكلفة عقود هذه المنافذ إلى نحو 15 مليون ريال، بعائدات مالية سنوية تتجاوز 4 ملايين ريال.

من ناحيته، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني حرص البنك والتزامه بتطوير تجربة "من حقهم علينا.. دعمهم وتشجيعهم" وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وتعميم تجربتها بالنظر إلى ما حققته من عوائد إيجابية لتشجيع أصحاب المشاريع من الأسر المنتجة لتنمية أعمالهم.

وأشار إلى أهمية الشراكة القائمة بين البنك وبنك التنمية الاجتماعية لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق مستهدفاتها.

البنك العربي الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البنك العربي الوطني يدشن مقهى "يمام" بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية
سبق

دشن البنك العربي الوطني، امتدادًا لسلسلة مبادراته المجتمعية الموجهة لدعم وتمكين الأسر المنتجة، مقهىً جديدًا في بهو مبنى الإدارة العامة للبنك في الرياض، إلى جانب جناح لتقديم المأكولات في ساحة المطاعم التابعة للبنك، والعائدة للأسر المنتجة؛ بهدف تحفيز ودعم أصحابها لعرض وتسويق منتجاتهم.

وجاء تدشين مقهى "يمام" بالتعاون بين البنك العربي الوطني وبنك التنمية الاجتماعية، ضمن الجهود المشتركة لتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين الأسر المنتجة؛ حيث قام بافتتاح المقهى كل من إبراهيم بن حمد الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، وعبيد بن عبدالله الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني، وبحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين لدى الجانبين.

وتأتي هذه الخطوة تحت مظلة مبادرة "من حقهم علينا.. دعمهم وتشجيعهم" التي أطلقها البنك العربي الوطني في وقت سابق في سياق حرصه على تشجيع مشاريع الأسر المنتجة على تطوير أعمالها وتسويق منتجاتها وتنمية عوائدها، عبر إتاحة التسهيلات اللازمة أمامها.

وأشاد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية بهذه المبادرة، التي عززت من تجربة منافذ "يمام كافيه" التي بدأ بنك التنمية بتنفيذها في مقراته منذ عام 2019، وسجلت نجاحات مميزة؛ مما دفع إلى توسيع نطاقها مع شركاء النجاح في القطاعين العام والخاص، ليرتفع عددها اليوم إلى 87 فرعًا.

وأشار إلى أن فكرة "يمام كافيه" تتمحور حول توفير عدة مواقع متخصصة ومهيأة لدعم الأسرة المنتجة العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، ولتعمل في تقديم خدمات الإعاشة في المنافذ المجهزة وفق أفضل الممارسات المعتمدة فنيًّا وتجاريًّا لتحقيق عوائد مالية مجزية ومستدامة عبر تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة بأيد سعودية.

ولفت "الراشد" إلى ارتفاع إجمالية تكلفة عقود هذه المنافذ إلى نحو 15 مليون ريال، بعائدات مالية سنوية تتجاوز 4 ملايين ريال.

من ناحيته، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني حرص البنك والتزامه بتطوير تجربة "من حقهم علينا.. دعمهم وتشجيعهم" وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وتعميم تجربتها بالنظر إلى ما حققته من عوائد إيجابية لتشجيع أصحاب المشاريع من الأسر المنتجة لتنمية أعمالهم.

وأشار إلى أهمية الشراكة القائمة بين البنك وبنك التنمية الاجتماعية لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق مستهدفاتها.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
12:58 PM

البنك العربي الوطني يدشن مقهى "يمام" بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية

امتدادًا لمبادراته المجتمعية الهادفة إلى توفير الدعم وتمكين الأسر المنتجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن البنك العربي الوطني، امتدادًا لسلسلة مبادراته المجتمعية الموجهة لدعم وتمكين الأسر المنتجة، مقهىً جديدًا في بهو مبنى الإدارة العامة للبنك في الرياض، إلى جانب جناح لتقديم المأكولات في ساحة المطاعم التابعة للبنك، والعائدة للأسر المنتجة؛ بهدف تحفيز ودعم أصحابها لعرض وتسويق منتجاتهم.

وجاء تدشين مقهى "يمام" بالتعاون بين البنك العربي الوطني وبنك التنمية الاجتماعية، ضمن الجهود المشتركة لتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين الأسر المنتجة؛ حيث قام بافتتاح المقهى كل من إبراهيم بن حمد الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، وعبيد بن عبدالله الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني، وبحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين لدى الجانبين.

وتأتي هذه الخطوة تحت مظلة مبادرة "من حقهم علينا.. دعمهم وتشجيعهم" التي أطلقها البنك العربي الوطني في وقت سابق في سياق حرصه على تشجيع مشاريع الأسر المنتجة على تطوير أعمالها وتسويق منتجاتها وتنمية عوائدها، عبر إتاحة التسهيلات اللازمة أمامها.

وأشاد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية بهذه المبادرة، التي عززت من تجربة منافذ "يمام كافيه" التي بدأ بنك التنمية بتنفيذها في مقراته منذ عام 2019، وسجلت نجاحات مميزة؛ مما دفع إلى توسيع نطاقها مع شركاء النجاح في القطاعين العام والخاص، ليرتفع عددها اليوم إلى 87 فرعًا.

وأشار إلى أن فكرة "يمام كافيه" تتمحور حول توفير عدة مواقع متخصصة ومهيأة لدعم الأسرة المنتجة العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، ولتعمل في تقديم خدمات الإعاشة في المنافذ المجهزة وفق أفضل الممارسات المعتمدة فنيًّا وتجاريًّا لتحقيق عوائد مالية مجزية ومستدامة عبر تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة بأيد سعودية.

ولفت "الراشد" إلى ارتفاع إجمالية تكلفة عقود هذه المنافذ إلى نحو 15 مليون ريال، بعائدات مالية سنوية تتجاوز 4 ملايين ريال.

من ناحيته، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني حرص البنك والتزامه بتطوير تجربة "من حقهم علينا.. دعمهم وتشجيعهم" وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وتعميم تجربتها بالنظر إلى ما حققته من عوائد إيجابية لتشجيع أصحاب المشاريع من الأسر المنتجة لتنمية أعمالهم.

وأشار إلى أهمية الشراكة القائمة بين البنك وبنك التنمية الاجتماعية لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق مستهدفاتها.

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