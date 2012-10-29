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بالصور.. مركز الملك سلمان يطلق حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى في نيجيريا

بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية نيجيريا، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وسيقوم الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام بالكشف على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية مع توزيع النظارات الطبية والأدوية للمستفيدين من العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود في منطقتي كانو وبوشي.
وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. مركز الملك سلمان يطلق حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى في نيجيريا
سبق

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية نيجيريا، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وسيقوم الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام بالكشف على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية مع توزيع النظارات الطبية والأدوية للمستفيدين من العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود في منطقتي كانو وبوشي.
وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
04:23 PM

بالصور.. مركز الملك سلمان يطلق حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى في نيجيريا

بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية نيجيريا، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وسيقوم الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام بالكشف على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية مع توزيع النظارات الطبية والأدوية للمستفيدين من العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود في منطقتي كانو وبوشي.
وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز.

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