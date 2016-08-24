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فرنسا تطالب بتمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان

غداة إعلان "بايدن" باحتمال بقاء أمريكا إلى ما بعد أغسطس

‬طالب وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، اليوم (الاثنين) بتمديد الفترة المسموحة لإنجاز عمليات الإجلاء من أفغانستان، غداة فتح الرئيس جو بايدن الباب أمام احتمال إبقاء الوجود الأميركي في مطار كابول إلى ما بعد 31 أغسطس (آب).

وأعرب الوزير الفرنسي في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات حيث تقيم باريس جسراً جوياً، عن قلقه بشأن الموعد النهائي الذي حدّدته الولايات المتحدة في 31 أغسطس.

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى وقت إضافي لإكمال العمليات الحالية، وفقاً لـ"فرانس 24".

ووصل "لودريان" ووزيرة الجيوش فلورانس بارلي، إلى الإمارات اليوم؛ لمعاينة جهود فرنسا في إجلاء أكثر من ألف أفغاني.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا تطالب بتمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان
سبق

‬طالب وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، اليوم (الاثنين) بتمديد الفترة المسموحة لإنجاز عمليات الإجلاء من أفغانستان، غداة فتح الرئيس جو بايدن الباب أمام احتمال إبقاء الوجود الأميركي في مطار كابول إلى ما بعد 31 أغسطس (آب).

وأعرب الوزير الفرنسي في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات حيث تقيم باريس جسراً جوياً، عن قلقه بشأن الموعد النهائي الذي حدّدته الولايات المتحدة في 31 أغسطس.

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى وقت إضافي لإكمال العمليات الحالية، وفقاً لـ"فرانس 24".

ووصل "لودريان" ووزيرة الجيوش فلورانس بارلي، إلى الإمارات اليوم؛ لمعاينة جهود فرنسا في إجلاء أكثر من ألف أفغاني.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
08:40 PM

فرنسا تطالب بتمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان

غداة إعلان "بايدن" باحتمال بقاء أمريكا إلى ما بعد أغسطس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬طالب وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، اليوم (الاثنين) بتمديد الفترة المسموحة لإنجاز عمليات الإجلاء من أفغانستان، غداة فتح الرئيس جو بايدن الباب أمام احتمال إبقاء الوجود الأميركي في مطار كابول إلى ما بعد 31 أغسطس (آب).

وأعرب الوزير الفرنسي في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات حيث تقيم باريس جسراً جوياً، عن قلقه بشأن الموعد النهائي الذي حدّدته الولايات المتحدة في 31 أغسطس.

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى وقت إضافي لإكمال العمليات الحالية، وفقاً لـ"فرانس 24".

ووصل "لودريان" ووزيرة الجيوش فلورانس بارلي، إلى الإمارات اليوم؛ لمعاينة جهود فرنسا في إجلاء أكثر من ألف أفغاني.

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