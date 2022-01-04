وأكدت قيادة التحالف أن محاولات استهداف المدنيين تتطلب استجابة فورية للتعامل مع مصادر التهديد.

وأوضحت قيادة التحالف أن الطائرة المسيَّرة أُطلقت من العاصمة صنعاء لاستهداف المدنيين في السعودية.

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مُسيَّرة في الأجواء اليمنية، أُطلقت باتجاه السعودية.

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مُسيَّرة في الأجواء اليمنية أُطلقت باتجاه السعودية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-04 قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مُسيَّرة في الأجواء اليمنية، أُطلقت باتجاه السعودية. وأوضحت قيادة التحالف أن الطائرة المسيَّرة أُطلقت من العاصمة صنعاء لاستهداف المدنيين في السعودية. وأكدت قيادة التحالف أن محاولات استهداف المدنيين تتطلب استجابة فورية للتعامل مع مصادر التهديد.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443 11:41 PM

اخر تعديل 05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443 05:41 AM

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مُسيَّرة في الأجواء اليمنية أُطلقت باتجاه السعودية أكد: محاولات استهداف المدنيين تتطلب استجابة فورية للتعامل مع مصادر التهديد





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قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مُسيَّرة في الأجواء اليمنية، أُطلقت باتجاه السعودية.

وأوضحت قيادة التحالف أن الطائرة المسيَّرة أُطلقت من العاصمة صنعاء لاستهداف المدنيين في السعودية.

وأكدت قيادة التحالف أن محاولات استهداف المدنيين تتطلب استجابة فورية للتعامل مع مصادر التهديد.