هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة
هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-28
هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على إثرها الأرض.
28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
04:16 PM
أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة
هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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