مستشفى صامطة يطلق فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية عن المضادات الحيوية 2020م

وسط التزام كامل بالإجراءات والاحترازات الوقائية لـ"كوفيد-"19

أطلق مستشفى صامطة العام، فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية عن المضادات الحيوية 2020م وذلك بحضور مساعد مدير المستشفى، علي سهلي، ومديرة مكافحة العدوى اختصاصية سامية مذكور ومشرف الصيدلية الداخلية والتوعية عن المضادات الحيوية بالرعاية الصيدلية بالمستشفى الصيدلي يحيى قيسي وذلك وسط التزام بالإجراءات والاحترازات الوقائية لكوفيد-19.

وأوضح "السهلي" أن الفعالية تهدف إلى زيادة الوعي بظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات، وفهمها بشكل أفضل، من خلال الاتصال، والتعليم، والتدريب بفاعلية.

واشتملت الفعالية على زيارة لمنسوبي الرعاية الصيدلية ومكافحة العدوى لعددٍ من أقسام المستشفى وتقديم شروحات للمعنيين من الكادر الصحي عن مضادات الميكروبات وسبل التعامل الصحيح معها.

وأكد "قيسي" أن الرسائل التوعوية تدور حول الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية، وضرورة استشارة الطبيب عند استخدامها، وإكمال الجرعات الدوائية الموصى بها من قِبل الطبيب، وكذلك أخذ الجرعات الدوائية في المواعيد المحددة لها وعدم الاستخدام السيئ للمضادات الحيوية، والتعريف بمقاومات الأدوية التي تشكل خطرًا على الصحة.





فيما أكدت "مذكور" أن الأسبوع العالمي للتوعية بشأن مضادات الميكروبات يهدف إلى إذكاء الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات على الصعيد العالمي، والحث على تطبيق أفضل الممارسات في أوساط الجمهور عامةً، والعاملين الصحيين، ومقرري السياسات، من أجل وقف المزيد من ظهور وانتشار أشكال العدوى المقاومة للأدوية والعمل على تطبيق احتياطات مكافحة العدوى يمثل وسيلة فاعلة للحد من انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، من خلال غسل اليدين، والحد من التعرض للأشخاص المصابين أو المحتمل إصابتهم بالعدوى، والنظافة الشخصية، وأخذ التطعيمات اللازمة حسب الفئة العمرية.