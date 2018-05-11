تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
تصحب برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى 9 مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها)، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساء.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-05-11
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها)، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساء.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
10:14 AM
تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
تصحب برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى 9 مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها)، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساء.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.