تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

تصحب برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى 9 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها)، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساء.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.