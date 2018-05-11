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تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

تصحب برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى 9 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها)، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساء.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها)، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساء.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
10:14 AM

تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

تصحب برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى 9 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها)، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساء.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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