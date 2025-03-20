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مكة.. مواطن يطالب بإغلاق سوق "النكاسة" و"حوش بكر" بسبب اكتظاظهما

أمانة العاصمة المقدسة تحيل بلاغه للجهات المختصة لعمل اللازم

في نداء عاجل وجهه أحد المواطنين بمكة المكرمة، إلى أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة إغلاق سوق "النكاسة" و"حوش بكر" بمكة المكرمة، لافتاً إلى أنهما تشهدان كثافة بشرية ما قد تكون بيئة خصبة لانتقال فيروس "كورونا".

وقال المواطن موجهاً نداءه إلى حساب أمانة العاصمة المقدسة على "تويتر" بقوله: "‏نداء للجهات المعنية وأمانة العاصمة المقدسة؛ أسواق حي ‎النكاسة وحوش بكر العشوائية والغير نظامية، ما زالت تمارس ‎البيع والشراء ليل نهار، وازدحام وتجمعات تسهم في انتشار ‎كورونا هذه الأيام، الكل ينفذ تعليمات الوقاية والتحصين، أوقفوا تلك الأسواق سريعاً رجاء؛ حتى لا ينتشر في مكة الوباء".


من جانبه ردّ حساب أمانة العاصمة المقدسة على "تويتر" قائلاً: "‏‎شكراً لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم استلام بلاغك، وجارِ إحالة البلاغ للجهة المختصة لاتخاذ اللازم".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مكة.. مواطن يطالب بإغلاق سوق "النكاسة" و"حوش بكر" بسبب اكتظاظهما
سبق

في نداء عاجل وجهه أحد المواطنين بمكة المكرمة، إلى أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة إغلاق سوق "النكاسة" و"حوش بكر" بمكة المكرمة، لافتاً إلى أنهما تشهدان كثافة بشرية ما قد تكون بيئة خصبة لانتقال فيروس "كورونا".

وقال المواطن موجهاً نداءه إلى حساب أمانة العاصمة المقدسة على "تويتر" بقوله: "‏نداء للجهات المعنية وأمانة العاصمة المقدسة؛ أسواق حي ‎النكاسة وحوش بكر العشوائية والغير نظامية، ما زالت تمارس ‎البيع والشراء ليل نهار، وازدحام وتجمعات تسهم في انتشار ‎كورونا هذه الأيام، الكل ينفذ تعليمات الوقاية والتحصين، أوقفوا تلك الأسواق سريعاً رجاء؛ حتى لا ينتشر في مكة الوباء".


من جانبه ردّ حساب أمانة العاصمة المقدسة على "تويتر" قائلاً: "‏‎شكراً لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم استلام بلاغك، وجارِ إحالة البلاغ للجهة المختصة لاتخاذ اللازم".

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:03 PM

مكة.. مواطن يطالب بإغلاق سوق "النكاسة" و"حوش بكر" بسبب اكتظاظهما

أمانة العاصمة المقدسة تحيل بلاغه للجهات المختصة لعمل اللازم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
8
6,564

في نداء عاجل وجهه أحد المواطنين بمكة المكرمة، إلى أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة إغلاق سوق "النكاسة" و"حوش بكر" بمكة المكرمة، لافتاً إلى أنهما تشهدان كثافة بشرية ما قد تكون بيئة خصبة لانتقال فيروس "كورونا".

وقال المواطن موجهاً نداءه إلى حساب أمانة العاصمة المقدسة على "تويتر" بقوله: "‏نداء للجهات المعنية وأمانة العاصمة المقدسة؛ أسواق حي ‎النكاسة وحوش بكر العشوائية والغير نظامية، ما زالت تمارس ‎البيع والشراء ليل نهار، وازدحام وتجمعات تسهم في انتشار ‎كورونا هذه الأيام، الكل ينفذ تعليمات الوقاية والتحصين، أوقفوا تلك الأسواق سريعاً رجاء؛ حتى لا ينتشر في مكة الوباء".


من جانبه ردّ حساب أمانة العاصمة المقدسة على "تويتر" قائلاً: "‏‎شكراً لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم استلام بلاغك، وجارِ إحالة البلاغ للجهة المختصة لاتخاذ اللازم".

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