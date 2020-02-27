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بسبب "كورونا ".. الاتحاد الآسيوي بصدد تأجيل مباريات الفرق الإماراتية أمام الفرق الإيرانية

من المنتظر أن يُصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، قراراً يتضمن تأجيل مباريات الأندية الإيرانية المشاركة بدوري أبطال آسيا في مواجهة الأندية الإماراتية في الجولة الثالثة بدور المجموعات.

وكان من المقرر أن يلتقي الوحدة وشباب الأهلي أمام الاستقلال وشاهر خودرو الإيرانيين، على أن تحدد المواعيد البديلة في وقت لاحق وفقاً لما أعلنته اليوم رابطة دوري المحترفين بالإمارات.

ويأتي القرار الآسيوي بعد أن أعلنت منظمة الطيران بدولة الإمارات، أمس، منع حركة السفر من وإلى إيران؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وحفاظاً على سلامة المسافرين، وهو ما يعني عدم وصول الفرق الإيرانية أو الإماراتية للملاعب في الوقت المحدد للمباريات.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي للعبة قرر أيضاً تأجيل مباراة نادي التعاون السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات، كما قررت الكويت والبحرين عدم استضافة مواجهات الفرق السعودية أمام نظيرتها الإيرانية؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات الأندية الإيرانية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بسبب "كورونا ".. الاتحاد الآسيوي بصدد تأجيل مباريات الفرق الإماراتية أمام الفرق الإيرانية
سبق

من المنتظر أن يُصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، قراراً يتضمن تأجيل مباريات الأندية الإيرانية المشاركة بدوري أبطال آسيا في مواجهة الأندية الإماراتية في الجولة الثالثة بدور المجموعات.

وكان من المقرر أن يلتقي الوحدة وشباب الأهلي أمام الاستقلال وشاهر خودرو الإيرانيين، على أن تحدد المواعيد البديلة في وقت لاحق وفقاً لما أعلنته اليوم رابطة دوري المحترفين بالإمارات.

ويأتي القرار الآسيوي بعد أن أعلنت منظمة الطيران بدولة الإمارات، أمس، منع حركة السفر من وإلى إيران؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وحفاظاً على سلامة المسافرين، وهو ما يعني عدم وصول الفرق الإيرانية أو الإماراتية للملاعب في الوقت المحدد للمباريات.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي للعبة قرر أيضاً تأجيل مباراة نادي التعاون السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات، كما قررت الكويت والبحرين عدم استضافة مواجهات الفرق السعودية أمام نظيرتها الإيرانية؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
11:59 AM

بسبب "كورونا ".. الاتحاد الآسيوي بصدد تأجيل مباريات الفرق الإماراتية أمام الفرق الإيرانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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من المنتظر أن يُصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، قراراً يتضمن تأجيل مباريات الأندية الإيرانية المشاركة بدوري أبطال آسيا في مواجهة الأندية الإماراتية في الجولة الثالثة بدور المجموعات.

وكان من المقرر أن يلتقي الوحدة وشباب الأهلي أمام الاستقلال وشاهر خودرو الإيرانيين، على أن تحدد المواعيد البديلة في وقت لاحق وفقاً لما أعلنته اليوم رابطة دوري المحترفين بالإمارات.

ويأتي القرار الآسيوي بعد أن أعلنت منظمة الطيران بدولة الإمارات، أمس، منع حركة السفر من وإلى إيران؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وحفاظاً على سلامة المسافرين، وهو ما يعني عدم وصول الفرق الإيرانية أو الإماراتية للملاعب في الوقت المحدد للمباريات.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي للعبة قرر أيضاً تأجيل مباراة نادي التعاون السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات، كما قررت الكويت والبحرين عدم استضافة مواجهات الفرق السعودية أمام نظيرتها الإيرانية؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

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