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عقد ملتقى القدوات والناجحين تحت "مبادرة اعرف مسارك قبل اختيارك" بخليص

في بادرة هي الأولى من نوعها

في بادرة هي الأولى من نوعها في محافظة خليص وتحت مبادرة (اعرف مسارك قبل اختيارك) المندرجة تحت ملتقى كيف نكون قدوة؟
تم عقد ملتقى القدوات والناجحين الذي يهدف من إقامته صاحب فكرة المبادرة سمير الفارسي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى وأمين المجلس الاستشاري الشبابي لمحافظة خليص إلى تكوين قدوات ناجحين لشباب محافظة خليص ليتحقق من خلال هذا الملتقى ارتفاع سقف الطموح عند الشباب حينما يَرَوْن أناسًا من مجتمعهم نفسه قد وصلوا إلى مراتب عليا في مجالاتهم المختلفة.


حيث أثرى الملتقى نخبة الناجحين من محافظة خليص وهم :
اللواء صادق عبدالعليم الشيخ
قائد حرس الحدود في منطقة تبوك سابقًا
المهندس عبدالمعين الشيخ
رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء
الدكتور عبدالمنعم الشيخ
مدير مستشفى الملك فهد
المهندس عماد الصبحي
رئيس بلدية خليص
الأستاذ عبدالخالق الفارسي
رجل الأعمال ومالك مؤسسة عالم العصائر

وقد نقل هؤلاء النخب للشباب قصص نجاحهم وما المعوقات التي واجهتهم في البدايات وكيف تغلبوا عليها وما أهم العوامل التي ساهمت في وصولهم إلى هذه المكانة الرفيعة إضافة إلى إجابتهم عن جميع أسئلة الشباب التي تم طرحها في الملتقى.


وقد ختم سمير الفارسي الملتقى بشكره لمحافظ خليص الدكتور فيصل الحازمي لمساهمته في دعم وتحفيز وتمكين الشباب في محافظة خليص
ليأتي الرد بعد ذلك من سعادة المحافظ
أنتم أحبتي أتشوق لكل نجاح تحققونه فأنتم دمجتهم بين الرقي في العلم والأدب وتشربتم عراقة هذه المحافظة وعراقة آبائكم وأجدادكم الكرام.

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عقد ملتقى القدوات والناجحين تحت "مبادرة اعرف مسارك قبل اختيارك" بخليص
سبق

في بادرة هي الأولى من نوعها في محافظة خليص وتحت مبادرة (اعرف مسارك قبل اختيارك) المندرجة تحت ملتقى كيف نكون قدوة؟
تم عقد ملتقى القدوات والناجحين الذي يهدف من إقامته صاحب فكرة المبادرة سمير الفارسي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى وأمين المجلس الاستشاري الشبابي لمحافظة خليص إلى تكوين قدوات ناجحين لشباب محافظة خليص ليتحقق من خلال هذا الملتقى ارتفاع سقف الطموح عند الشباب حينما يَرَوْن أناسًا من مجتمعهم نفسه قد وصلوا إلى مراتب عليا في مجالاتهم المختلفة.


حيث أثرى الملتقى نخبة الناجحين من محافظة خليص وهم :
اللواء صادق عبدالعليم الشيخ
قائد حرس الحدود في منطقة تبوك سابقًا
المهندس عبدالمعين الشيخ
رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء
الدكتور عبدالمنعم الشيخ
مدير مستشفى الملك فهد
المهندس عماد الصبحي
رئيس بلدية خليص
الأستاذ عبدالخالق الفارسي
رجل الأعمال ومالك مؤسسة عالم العصائر

وقد نقل هؤلاء النخب للشباب قصص نجاحهم وما المعوقات التي واجهتهم في البدايات وكيف تغلبوا عليها وما أهم العوامل التي ساهمت في وصولهم إلى هذه المكانة الرفيعة إضافة إلى إجابتهم عن جميع أسئلة الشباب التي تم طرحها في الملتقى.


وقد ختم سمير الفارسي الملتقى بشكره لمحافظ خليص الدكتور فيصل الحازمي لمساهمته في دعم وتحفيز وتمكين الشباب في محافظة خليص
ليأتي الرد بعد ذلك من سعادة المحافظ
أنتم أحبتي أتشوق لكل نجاح تحققونه فأنتم دمجتهم بين الرقي في العلم والأدب وتشربتم عراقة هذه المحافظة وعراقة آبائكم وأجدادكم الكرام.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
11:10 PM

عقد ملتقى القدوات والناجحين تحت "مبادرة اعرف مسارك قبل اختيارك" بخليص

في بادرة هي الأولى من نوعها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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في بادرة هي الأولى من نوعها في محافظة خليص وتحت مبادرة (اعرف مسارك قبل اختيارك) المندرجة تحت ملتقى كيف نكون قدوة؟
تم عقد ملتقى القدوات والناجحين الذي يهدف من إقامته صاحب فكرة المبادرة سمير الفارسي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى وأمين المجلس الاستشاري الشبابي لمحافظة خليص إلى تكوين قدوات ناجحين لشباب محافظة خليص ليتحقق من خلال هذا الملتقى ارتفاع سقف الطموح عند الشباب حينما يَرَوْن أناسًا من مجتمعهم نفسه قد وصلوا إلى مراتب عليا في مجالاتهم المختلفة.


حيث أثرى الملتقى نخبة الناجحين من محافظة خليص وهم :
اللواء صادق عبدالعليم الشيخ
قائد حرس الحدود في منطقة تبوك سابقًا
المهندس عبدالمعين الشيخ
رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء
الدكتور عبدالمنعم الشيخ
مدير مستشفى الملك فهد
المهندس عماد الصبحي
رئيس بلدية خليص
الأستاذ عبدالخالق الفارسي
رجل الأعمال ومالك مؤسسة عالم العصائر

وقد نقل هؤلاء النخب للشباب قصص نجاحهم وما المعوقات التي واجهتهم في البدايات وكيف تغلبوا عليها وما أهم العوامل التي ساهمت في وصولهم إلى هذه المكانة الرفيعة إضافة إلى إجابتهم عن جميع أسئلة الشباب التي تم طرحها في الملتقى.


وقد ختم سمير الفارسي الملتقى بشكره لمحافظ خليص الدكتور فيصل الحازمي لمساهمته في دعم وتحفيز وتمكين الشباب في محافظة خليص
ليأتي الرد بعد ذلك من سعادة المحافظ
أنتم أحبتي أتشوق لكل نجاح تحققونه فأنتم دمجتهم بين الرقي في العلم والأدب وتشربتم عراقة هذه المحافظة وعراقة آبائكم وأجدادكم الكرام.

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