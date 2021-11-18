"منتدى الإعلام السعودي" المرتقب .. هؤلاء يفكون لوغاريتم "الاحتواء والتأجيج"

ثورات وحراك شهدته المنطقة أفسحت فيه المنصات الرقمية المجال للأفراد بلا قيود

يخصص منتدى الإعلام السعودي ضمن فعالياته التي تنطلق في العاصمة السعودية الرياض في شهر ديسمبر المقبل، جلسة عن دور الإعلام في احتواء وتأجيج الأزمات السياسية في العالم العربي.

وتستضيف الجلسة وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني؛ والكاتب الصحافي والمحلل السياسي عبدالوهاب بدرخان؛ والإعلامي في قناة فرانس 24 توفيق بن مجيد؛ والمحلل السياسي صباح الخزاعي؛ فيما يدير الجلسة الإعلامي نديم قطيش.

وتستعرض الجلسة تجربة وسائل الإعلام في الثورات العربية والحراك السياسي الذي شهدته دول عدة في العقد الأخير، وكذلك دور المنصات الرقمية التي أفسحت المجال من دون قيود للأفراد ومنظمات المجتمع المدني؛ للإسهام في تشكيل الرأي العام، إضافة إلى آلية تعاطي وسائل الإعلام مع الأحداث في ظل وجود إعلام محسوب على التيارات والأحزاب.

ويُقام منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى تحت شعار: "صناعة الإعلام.. الفرص والتحديات"، وذلك انسجاماً مع التطورات التي تشهدها البيئة الاتصالية لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والاتجاهات والفرص التي تدعم الرؤى المستقبلية لصناعة الإعلام.

ويتزامن المنتدى مع تبوء الرياض عرش الإعلام العربي إثر إعلانها أخيراً كعاصمة للإعلام العربي، وينتظر أن يشهد المنتدى حضوراً مكثفاً من مختلف دول العالم، يتقدمهم قادة الفكر والرأي والإعلام.