مسؤولة بالصحة العالمية تتوقع استمرار أزمة كورونا إلى نهاية 2020

"بلخي": المملكة نموذج يُحتذى من ناحية الاستعدادات وضبط الأفراد

توقعت مساعدة مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي، استمرار أزمة فيروس "كورونا" 7 شهور قادمة؛ أي إلى نهاية العام الجاري.

وقالت "بلخي" مساعدة مدير عام منظمة الصحة العالمية في مداخلة مع برنامج "معالي المواطن" على قناة "mbc": إن جائحة كورونا لم تحدث منذ 100 سنة في تاريخ الإنسانية من حيث العدد المأهول وصعوبة والتحكم فيها وأيضًا اختلاف ردود فعل الحكومات في عملية الحجر على سكانها وتحدد حجم الخطر حتى تستطيع الحد انتشاره ونحتاج إلى تقييم.

وأضافت "بلخي": أود أن أوضح أن المملكة العربية السعودية من الدول النموذجية من ناحية الاستعدادات وضبط الأفراد، وهذا الإجراء لم تحسن التعامل معه دول متقدمة.

وأوضحت أن المنحنى الوبائي للمرض سيكون في كل بلد مختلف عن الآخر حسب شدة الإجراءات المتخذة؛ متوقعةً أن تتراجع تلك الإجراءات في البلدان بعد 7 شهور إلى قرابة عام.

واستبعدت "بلخي" أن ينتهي الوباء ويخف بارتفاع درجات الحرارة؛ مشيرة إلى أنه غالبًا سيتم تحديد والسفر خلال فصل الصيف.

وأوضحت أن المرض جديد ولا توجد معلومات كافية عنه حتى الآن، والأمور ستتضح مع إجراء الدراسات الميدانية والوقوف على كم الأشخاص الذين أصبح لديهم مناعة من المرض عبر دراسة المضادات الحيوية بالدم.