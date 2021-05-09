النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الباحة.. تهيئة أكثر من ألف جامع ومسجد ومصلى لإقامة صلاة العيد

بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

هيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمنطقة الباحة، 1003 من الجوامع والمساجد ومصليات الأعياد في مدينة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأفاد الناطق الإعلامي لفرع الوزارة محمد بن سعيد، بمراعاة استقبال المصلين في 90 مسجدًا مساندًا، و564 جامعًا، و349 من مصليات الأعياد بالمنطقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا وجاهزيتها؛ مؤكدًا على منسوبي المساجد الحرص على تنفيذ التعليمات والالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة وصحة المصلين.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منطقة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الباحة.. تهيئة أكثر من ألف جامع ومسجد ومصلى لإقامة صلاة العيد
سبق

هيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمنطقة الباحة، 1003 من الجوامع والمساجد ومصليات الأعياد في مدينة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأفاد الناطق الإعلامي لفرع الوزارة محمد بن سعيد، بمراعاة استقبال المصلين في 90 مسجدًا مساندًا، و564 جامعًا، و349 من مصليات الأعياد بالمنطقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا وجاهزيتها؛ مؤكدًا على منسوبي المساجد الحرص على تنفيذ التعليمات والالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة وصحة المصلين.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
07:53 PM

الباحة.. تهيئة أكثر من ألف جامع ومسجد ومصلى لإقامة صلاة العيد

بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
439

هيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمنطقة الباحة، 1003 من الجوامع والمساجد ومصليات الأعياد في مدينة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأفاد الناطق الإعلامي لفرع الوزارة محمد بن سعيد، بمراعاة استقبال المصلين في 90 مسجدًا مساندًا، و564 جامعًا، و349 من مصليات الأعياد بالمنطقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا وجاهزيتها؛ مؤكدًا على منسوبي المساجد الحرص على تنفيذ التعليمات والالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة وصحة المصلين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,103
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,955

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة