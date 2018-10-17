محافظ العارضة يكرّم مدير مكتب "رابطة فرق الأحياء"

تقديرًا لجهوده المتميزة في إنجاح فعاليات اليوم الوطني ٨٩

كرّم محافظ محافظة العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، يوم الاثنين الماضي، مدير مكتب رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالعارضة أحمد معيدي، في الحفل الذي أقامته المحافظة لتكريم مديري ورؤساء الدوائر الحكومية وجميع اللجان المساهمة في نجاح احتفالات المحافظة باليوم الوطني ٨٩، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة في إنجاح فعاليات اليوم الوطني ٨٩ التي أُقيمت بالمحافظة.

وقال "معيدي": "نشكر سعادة محافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر على دعمه لرياضة المحافظة، وتوفير سبل النجاح لكل الفعاليات الرياضية".

