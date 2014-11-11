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تحديث جديد لخرائط جوجل.. الغريب ممنوع

يُسمح لأول مرة للمستخدم بإدارة ملفه الشخصي

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية، تحديثًا جديدًا لخرائطها "جوجل مابس"، والتي تسمح لأول مرة بمنع الغرباء من الاطلاع على نشاطك عبر التطبيق.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تطبيق "جوجل مابس" (خرائط جوجل)، سيسمح لأول مرة للمستخدم بإدارة ملفه الشخصي.
وسيتمكن المستخدم -من خلال التقنية الجديدة- من الحصول على إمكانية وضع اسمه وصورته وبياناته الشخصية، أو حجبها، وتحديد مَن يتمكن من الاطلاع عليها ومَن لن يمتلك تلك الصلاحية.
وستمكّن "خرائط جوجل" من التحكم في إعدادات حسابه الشخصي، ومَن يمكنه معرفة تفاصيل ملفه الشخصي من الشركات التي تتابع نشاطه عبر تطبيق التعرف على المواقع الجغرافية.
وتم طرح التحديث بصورة كاملة عبر نظام تشغيل "أندرويد"، ووعدت "جوجل" أن تطرح تحديثًا مخصصًا لنظام تشغيل "آي أو إس" في وقت لاحق.

شركة "جوجل" جوجل مابس

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تحديث جديد لخرائط جوجل.. الغريب ممنوع
سبق

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية، تحديثًا جديدًا لخرائطها "جوجل مابس"، والتي تسمح لأول مرة بمنع الغرباء من الاطلاع على نشاطك عبر التطبيق.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تطبيق "جوجل مابس" (خرائط جوجل)، سيسمح لأول مرة للمستخدم بإدارة ملفه الشخصي.
وسيتمكن المستخدم -من خلال التقنية الجديدة- من الحصول على إمكانية وضع اسمه وصورته وبياناته الشخصية، أو حجبها، وتحديد مَن يتمكن من الاطلاع عليها ومَن لن يمتلك تلك الصلاحية.
وستمكّن "خرائط جوجل" من التحكم في إعدادات حسابه الشخصي، ومَن يمكنه معرفة تفاصيل ملفه الشخصي من الشركات التي تتابع نشاطه عبر تطبيق التعرف على المواقع الجغرافية.
وتم طرح التحديث بصورة كاملة عبر نظام تشغيل "أندرويد"، ووعدت "جوجل" أن تطرح تحديثًا مخصصًا لنظام تشغيل "آي أو إس" في وقت لاحق.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
10:30 AM

تحديث جديد لخرائط جوجل.. الغريب ممنوع

يُسمح لأول مرة للمستخدم بإدارة ملفه الشخصي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طرحت شركة "جوجل" الأمريكية، تحديثًا جديدًا لخرائطها "جوجل مابس"، والتي تسمح لأول مرة بمنع الغرباء من الاطلاع على نشاطك عبر التطبيق.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تطبيق "جوجل مابس" (خرائط جوجل)، سيسمح لأول مرة للمستخدم بإدارة ملفه الشخصي.
وسيتمكن المستخدم -من خلال التقنية الجديدة- من الحصول على إمكانية وضع اسمه وصورته وبياناته الشخصية، أو حجبها، وتحديد مَن يتمكن من الاطلاع عليها ومَن لن يمتلك تلك الصلاحية.
وستمكّن "خرائط جوجل" من التحكم في إعدادات حسابه الشخصي، ومَن يمكنه معرفة تفاصيل ملفه الشخصي من الشركات التي تتابع نشاطه عبر تطبيق التعرف على المواقع الجغرافية.
وتم طرح التحديث بصورة كاملة عبر نظام تشغيل "أندرويد"، ووعدت "جوجل" أن تطرح تحديثًا مخصصًا لنظام تشغيل "آي أو إس" في وقت لاحق.

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